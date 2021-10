FC Barcelona – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (24.10.2021)

Przed nami pierwsze El Clasico ery post-Messi. Trapiona problemami FC Barcelona podejmie w niedziel臋 na Camp Nou, b臋d膮c膮 na fali, dru偶yn臋 Realu Madryt. Zdecydowanym faworytem tego spotkania s膮 go艣cie, jednak El Clasico zawsze rz膮dzi艂o si臋 swoimi prawami i mo偶liwe, 偶e niedzielne starcie wyzwoli w pi艂karzach gospodarzy u艣pione pok艂ady motywacji.聽

FC Barcelona – Real Madryt zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Posada Ronalda Koemana wci膮偶 wisi na w艂oski, a lista kandydat贸w, kt贸rzy mogliby go zast膮pi膰 robi si臋 coraz d艂u偶sza. Nie wydaje si臋 jednak, by to wynik El Clasico mia艂 zawa偶y膰 o przysz艂o艣ci holenderskiego szkoleniowca. Od Barcelony bowiem niewielu oczekuje w niedziel臋 korzystnego rezultatu. Wi臋kszo艣膰 fan贸w chcia艂aby przede wszystkim unikn膮膰 kompromitacji, gdy偶 gra ich ulubie艅c贸w w ostatnich pojedynkach w La Liga i w Lidze Mistrz贸w pozostawia艂a wiele do 偶yczenia.

Znacznie wi臋ksza presja spoczywa za to na ekipie z Madrytu. Podopieczni Carlo Ancelottiego dobrze weszli w sezon, ale nie wystrzegli si臋 r贸wnie偶 kilku wpadek. Gra Realu jest jednak z wielu stron komplementowana. O sile Los Blancos stanowi膮 w ostatnim czasie Vinicious Jr. i Karim Benzema, kt贸rzy popisuj膮 si臋 p贸ki co i艣cie kosmiczn膮 form膮. Przewaga psychologiczna i czysto pi艂karska le偶y wi臋c zdecydowanie po stronie go艣ci. Czy pi艂karze Ronalda Koemana b臋d膮 jeszcze w stanie wykrzesa膰 z siebie dodatkowe pok艂ady mobilizacji?

FC Barcelona – Real Madryt nasze typy

Trudno nie zgodzi膰 si臋 z przewidywaniami bukmacher贸w i ekspert贸w, kt贸rzy spodziewaj膮 si臋 w niedziel臋 wielu bramek i zwyci臋stwa Realu. Los Blancos maj膮 obecnie znacznie wi臋cej pi艂karskiej jako艣ci, natomiast obie ekipy preferuj膮 raczej ofensywny futbol.

FC Barcelona – Real Madryt | Typ: Real Madryt 2.40 @ Betfan

FC Barcelona – Real Madryt | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.63 @ Betfan

FC Barcelona – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Barcelony, kurs: 2.81

remis, kurs: 3.55

wygrana Realu, kurs: 2.40

FC Barcelona – Real Madryt fakty meczowe

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w FC Barcelony pada艂y przynajmniej trzy bramki

Real przegra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Real triumfowa艂 w trzech z pi臋ciu ostatnich El Clasico, Barcelona tylko w jednym

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Barcelona – Dynamo Kij贸w 1:0

Barcelona – Valencia 3:1

Atletico Madryt – Barcelona 2:0

Benfica – Barcelona 3:0

Barcelona – Levante 3:0

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szachtar – Real Madryt 0:5

Espanyol – Real Madryt 2:1

Real Madryt – Sheriff Tyraspol 1:2

Real Madryt – Villareal 0:0

Real Madryt – Mallorca 6:1