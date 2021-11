🇵🇹 Portugalia – Serbia 🇷🇸 Typy, kursy (14.11.2021)

Idealne zako艅czenie eliminacji. W grupie A dwie dru偶yny walcz膮 do ko艅ca o pierwsze miejsce. Portugalia i Serbia rozstrzygn膮 to w bezpo艣rednim starciu. W Lizbonie faworytem b臋d膮 gospodarze, kt贸rym do szcz臋艣cia wystarczy remis. Go艣cie z Ba艂kan贸w jednak zapewne postawi膮 twarde warunki swojemu rywalowi.

Portugalia – Serbia zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Obydwa zespo艂y zgromadzi艂y na swoim koncie po 17 punkt贸w. P贸艂 偶artem, p贸艂 serio mo偶na powiedzie膰, 偶e id膮 idealnie 艂eb w 艂eb. Jedyne mecze, w kt贸rych stracili punkty to bezpo艣rednie starcie w Belgradzie – 2:2 oraz remisy w Dublinie. R贸偶nica by艂a w dok艂adnych wynikach wyjazdowego starcia z Irlandczykami. Jedni 0:0, drudzy 1:1. Pozosta艂e mecze wygrane, z wi臋kszymi lub mniejszymi komplikacjami.

Obecna sytuacja w tabeli promuje Portugalczyk贸w. Ekipa z po艂udniowo-zachodniego kra艅ca Europy prowadzi ze wzgl臋du na lepszy bilans bramkowy. Mowa o 16:4, przy 16:8, jakim legitymuj膮 si臋 Serbowie. To w艂a艣nie sprawia, 偶e go艣cie by awansowa膰 z pierwszego miejsca, musz膮 po prostu wygra膰. Ka偶dy inny wynik promuje gospodarzy, kt贸rzy zechc膮 utrzyma膰 status quo.

Portugalia – Serbia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Portugalia wygra, kurs: 1,47

Serbia wygra, kurs: 6,70

Remis, kurs: 4,50

Portugalia – Serbia fakty meczowe

Bezpo艣rednia batalia o zwyci臋stwo w grupie A. Po siedmiu meczach prowadz膮 Portugalczycy, kt贸rzy wyprzedzaj膮 Serb贸w tylko bilansem bramek

Obie ekipy zgromadzi艂y po 17 punkt贸w w tabeli. Gospodarze maj膮 jednak 16:4 w bramkach, za艣 go艣cie 16:8

Jedni i drudzy wygrali po pi臋膰 mecz贸w, zremisowali bezpo艣rednie starcie oraz tracili punkty w Dublinie, remisuj膮c z Irlandi膮

W Belgradzie by艂o 2:2 w pierwszym spotkaniu

Portugalia – Serbia typy

Dobr膮 informacj膮 dla postronnych kibic贸w jest fakt, 偶e to go艣cie musz膮 zaatakowa膰. Je艣li chc膮 wygra膰 rywalizacje w grupie, musz膮 wygra膰 w Lizbonie. To zwiastuje otwarte spotkanie i gole po obu stronach.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,97 BETFAN

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,79 BETFAN