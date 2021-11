🇳🇱 Holandia – Norwegia 🇳🇴 Typy, kursy (16.11.2021)

Zdecydowanie najciekawiej prezentuje si臋 sytuacja w grupie G. Przed ostatni膮 kolejk膮 o bezpo艣redni awans oraz bara偶 walcz膮 trzy zespo艂y. Holandia – Norwegia to starcie bezpo艣rednie pierwszej z trzeci膮 ekip膮. Poza nimi w grze jest Turcja. Dopiero o 22:40 poznamy odpowied藕 na pytanie o rozk艂ad miejsc na koniec eliminacji.

Holandia – Norwegia zapowied藕 (wtorek, 20:45)

To b臋dzie ciekawe widowisko. Scenariuszy na zako艅czenie rywalizacji w grupie G jest bardzo wiele. Od tych z utrzymaniem statusu quo przed ostatni膮 kolejk膮, po spore zmiany w ko艅cowej tabeli. Jedni i drudzy maj膮, czego 偶a艂owa膰 patrz膮c na poprzednie mecze. Oranje mogli sobie zapewni膰 awans na mundial, ale w ko艅c贸wce meczu z Czarnog贸r膮 stracili dwubramkowe prowadzenie. Norwegowie z kolei tylko zremisowali z 艁otyszami u siebie. W ten spos贸b sytuacja jednych i drugich mog艂a by膰 zdecydowanie lepsza.

Faworytem oczywi艣cie b臋d膮 gospodarze, kt贸rym do szcz臋艣cia potrzeba de facto remisu. Trudno bowiem spodziewa膰 si臋 wygranej Turcji czternastoma bramkami. Tyle potrzebowaliby do wyprzedzenia Holendr贸w, gdy ci zremisuj膮. Go艣cie oczywi艣cie bez Erlinga Haalanda, a to powa偶na strata dla takiej kadry. Zachowuj膮c wszelkie proporcje, to mniej wi臋cej tak, jak u nas nie ma Roberta Lewandowskiego. A ile to znaczy, widzieli艣my wczoraj na Narodowym.

Holandia – Norwegia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Holandia wygra, kurs: 1,48

Norwegia wygra, kurs: 7,00

Remis, kurs: 4,50

Holandia – Norwegia fakty meczowe

Mecz lidera z trzeci膮 dru偶yn膮 grupy G. Holandia ma 20pkt, Norwegia 18 i jest tu偶 za Turcj膮 gorszym bilansem bramkowym

Gospodarze je艣li wygraj膮 awansuj膮, bez wzgl臋du na inne wyniki. W przypadku remisu prawdopodobnie tak偶e awansuj膮. Jedyn膮 opcj膮, kt贸ra by ich tego pozbawi艂a by艂oby zwyci臋stwo Turcji… czternastoma bramkami

Norwegia awansuje, je艣li wygra, a Turcja nie wygra. W przypadku wygranej Turk贸w b臋dzie liczy膰 si臋 bilans bramkowy. W tym momencie ekipa ze Skandynawii ma +9, a Turcja +10

We wrze艣niu w Oslo by艂o 1:1

Holandia – Norwegia typy

Go艣cie musz膮 zaatakowa膰, wi臋c liczymy na otwarty mecz. Jednak faworytem b臋d膮 gospodarze i powinni przypiecz臋towa膰 awans.

Typ: Holandia @ 1,48 Superbet

Typ: Obie strzel膮 @ 2,15 Superbet