🇬🇧 Chelsea – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (23.11.2021)

Hit wtorkowych mecz贸w Ligi Mistrz贸w. Na szczycie grupy H starcie Chelsea – Juventus. Stawk膮 spotkania b臋dzie pierwsze miejsce w grupie i lepsza pozycja przed losowaniem 1/8 fina艂u.

Chelsea – Juventus zapowied藕 (wtorek, 21:00)

W Turynie to Juventus okaza艂 si臋 lepszy od obro艅cy trofeum. W贸wczas gol Federico Chiesy okaza艂 si臋 by膰 wystarczaj膮cym, by zapewni膰 sobie komplet punkt贸w. Stara Dama ju偶 ma pewny awans do 1/8 fina艂u, jednak nie ma pewno艣ci, 偶e zajmie pierwsze miejsce. Do szcz臋艣cia wystarczy im jednak remis w Londynie. Nadzieja wzros艂a w Turynie jednak po meczach przed i po przerwie reprezentacyjnej. Mowa o wygranych z Fiorentin膮 1:0 i Lazio 2:0. Mo偶e to nie s膮 dru偶yny walcz膮ce o tytu艂, ale jednak czo艂贸wka Serie A. Tyle 偶e ekipa Maxa Allegriego jest strasznie nier贸wna. Po kilku dobrych spotkaniach, cz臋sto przychodz膮 te gorsze.

The Blues nadal na czele Premier League. Po nieoczekiwanym remisie z Burnley, w miniony weekend zrehabilitowali si臋. 3:0 na wyje藕dzie z Leicester robi wra偶enie. Nie licz膮c wspomnianego meczu z Burnley, to Chelsea wygrywa mecz za meczem. Ostatnia wpadka to w艂a艣nie ko艅c贸wka wrze艣nia i pora偶ka w Turynie. Poza tym dru偶yna Thomasa Tuchela wygrywa wszystko i najcz臋艣ciej nie traci goli.

Chelsea – Juventus kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Chelsea wygra, kurs: 1,55

Juventus wygra, kurs: 6,20

Remis, kurs: 4,00

Chelsea – Juventus fakty meczowe

Mecz wicelidera z liderem grupy H. Ka偶dy inny wynik ni偶 wygrana Chelsea, oznacza 偶e Juventus wygra grup臋 ju偶 po pi膮tej kolejce

The Blues do awansu potrzebuj膮 remisu

Jedni i drudzy legitymuj膮 si臋 szczelnymi defensywami. Stracili 艂膮cznie trzy gole

W pierwszym meczu Juve wygra艂o w Turynie 1:0

Chelsea – Juventus typy

Pi艂karskie szachy i wzajemne badanie si臋? Tak mo偶e wygl膮da膰 dzisiejsze spotkanie w Londynie. St膮d dwa poni偶sze typy.

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,71 BETFAN

Typ: Remis @ 4,00 BETFAN