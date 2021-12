🇵🇱 Legia – Spartak 🇷🇺 Typy, kursy (09.12.2021)

Mecz ostatniej szansy dla legionist贸w w fazie grupowej Ligi Europy. Przed ostatni膮 kolejk膮 wiadomo jedno – wszystko w r臋kach polskiego zespo艂u. Legia Warszawa podejmuje Spartak i mo偶e zapewni膰 sobie pozostanie w tych rozgrywkach. Do tego potrzebuj膮 jednak zwyci臋stwa. Ka偶dy inny wynik oznacza po偶egnanie si臋 z pucharami w tym sezonie.

Legia – Spartak zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Warszawski zesp贸艂 nie mo偶e ju偶 trafi膰 do Ligi Konferencji Europy. Tak wszystko jest skonstruowane w tabeli, 偶e ka偶dy remis i pora偶ka oznacza pozostanie na czwartym miejscu w tabeli. Nawet punkt nic nie da, bo zr贸wnanie si臋 punktami z Napoli jest r贸wnoznaczne z gorszym bilansem bezpo艣rednim. Z drugiej strony wygrana nad Spartakiem oznacza pozostanie w Lidze Europy. Legia w贸wczas przeskoczy Rosjan oraz kogo艣 z duetu Napoli – Leicester. A przecie偶 w tej dekadzie warszawianie ju偶 pokonywali Spartaka dwukrotnie. Co prawda oba przypadki dotycz膮 mecz贸w w Moskwie. We wrze艣niu ekipa Czes艂awa Michniewicza zrobi艂a niespodziank臋 po golu w ostatnich sekundach meczu. W贸wczas trafi艂 Lirim Kastrati, kt贸ry dzisiaj jest daleki od gry.

Spartak jest drugi i trzeba przyzna膰, 偶e faza grupowa w ich wykonaniu jest… dziwna. Dwukrotnie uda艂o im si臋 pokona膰 Napoli, co ju偶 robi wra偶enie. Zwa偶ywszy na to, jak W艂osi graj膮 w lidze, mowa o niespodziance. Dodajmy do tego remis w Anglii. W mi臋dzyczasie by艂o 3:4 u siebie z Leicester, gdy show da艂 Patson Daka. Ekipa Ruia Vitorii s艂abo spisuje si臋 w lidze – dopiero 9. miejsce – wi臋c maj膮 szans臋 ratowa膰 to pucharami. 呕eby utrzyma膰 si臋 w Lidze Europy potrzebuj膮 wygranej, by nie patrze膰 si臋 na innych rywali. Mog膮 jednak to uczyni膰 tak偶e w przypadku remisu, w贸wczas jednak Napoli nie mo偶e wygra膰 u siebie z Leicester. To oznacza, 偶e tak偶e dla nich potyczka w Warszawie b臋dzie kluczowa w kontek艣cie najbli偶szych miesi臋cy.

Legia – Spartak kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 2,96

Spartak wygra, kurs: 2,36

Remis, kurs: 3,45

Legia – Spartak fakty meczowe

Spotkanie czwartej z drug膮 dru偶yn膮 grupy C. Legia ma dzisiaj 6pkt, za艣 Spartak 7

Legia potrzebuje zwyci臋stwa, by pozosta膰 w Lidze Europy. W贸wczas wyprzedzi Rosjan i kogo艣 z dw贸jki Napoli i Leicester. Warszawianie na pewno nie trafi膮 do Ligi Konferencji Europy

Spartak pozostanie w Lidze Europy, je艣li wygra. W贸wczas ma szans臋 nawet na zwyci臋stwo w grupie – potrzebuj膮 wpadki Leicester. Mog膮 w niej tak偶e pozosta膰 w przypadku remisu, ale w贸wczas Napoli nie mo偶e wygra膰 swojego meczu. Remis oraz wygrana Napoli oznacza膰 b臋dzie “spadek” do Ligi Konferencji. Pora偶ka oraz wygrana neapolita艅czyk贸w to koniec puchar贸w dla Rosjan w tym sezonie

W pierwszym meczu z Moskwie Legia wygra艂a 1:0 po golu Lirima Kastratiego w doliczonym czasie gry

Legia – Spartak typy

To mecz ostatniej szansy dla legionist贸w. Albo wygraj膮 i pozostan膮 w Lidze Europy, albo odpadn膮 z puchar贸w w tym sezonie. Kr贸tko m贸wi膮c musz膮 zaatakowa膰. Czy to si臋 uda? Trudno powiedzie膰, ale powinni艣my obejrze膰 gole z obu stron w tym spotkaniu.

