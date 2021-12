Pogoń Szczecin – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (18.12.2021)

Rewelacyjnie grająca Pogoń Szczecin podejmie w najbliższą sobotę Wartę Poznań. Goście znajdują się na przeciwległym krańcu tabeli, a ich sytuacja nie należy do komfortowych. Czy Portowcy zgarną kolejną wygraną?

Pogoń Szczecin – Warta Poznań zapowiedź (sobota, 15:00)

Pogoń Szczecin to bez wątpienia jedno z największych objawień tego sezonu. Gospodare po osiemnastu kolejkach zajmuję drugie miejsce w tabeli, a ich strata do liderującego lidze Lecha wynosi tylko dwa punkty. Pogoń strzeliła już łącznie trzydzieści cztery bramki (drugi najlepszy wynik w lidze), tracąc przy tym tylko piętnaście goli. Portowcy notują obecnie serię siedmiu kolejnych spotkań bez porażki (pięć zwycięstw oraz dwa remisy).

Warta natomiast walczy każdego tygodnia o życie. Piłkarze z Poznania zajmują w tym momencie szesnaste miejsce w tabeli. Goście mają tyle samo punktów co Legia, stołeczna ekipa rozegrała jednak do tej pory o jedno spotkanie mniej. Warta strzeliła w bieżących rozgrywkach tylko trzynaście bramek, jest to niestety najgorszy wynik spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań nasze typy

Goście niestety nie mają najmniejszych szans w starciu z rewelacyjnie dysponowaną Pogonią. Stawiamy w tej rywalizacji na gospodarzy z handicapem oraz over 2.5 gole w meczu. Piłkarze ze Szczecina ni powinni mieć najmniejszych problemów ze zdobyciem kompletu punktów.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań |typ: handicap (-1) Pogoń @2.15 BETFAN

Pogoń Szczecin – Warta Poznań |typ: over 2.5 gole @2.00 BETFAN

Pogoń Szczecin – Warta Poznań kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Pogoni: 1.44

remis: 4.50

zwycięstwo Warty: 7.80

Pogoń Szczecin – Warta Poznań fakty meczowe

Pogoń nie przegrała od siedmiu spotkań.

Warta strzeliła najmniej goli w lidze.

Pogoń strzeliła w tym sezonie aż trzydzieści cztery bramki

Pogoń Szczecin pięć ostatnich spotkań

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 2:2

Bruk-Bet – Pogoń Szczecin 1:3

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 1:3

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 2:1

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 0:0

Warta Poznań pięć ostatnich spotkań

Warta Poznań – Śląsk Wrocław 2:1

Warta Poznań – Wisła Kraków 1:1

Lech Poznań – Warta Poznań 2:0

Warta Poznań – Wisła Płock 1:2

Piast Gliwice – Warta Poznań 0:1

