Granada – Mallorca 🇪🇸 Typy, kursy (19.12.2021)

W osiemnastej kolejce La Liga czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸re p贸ki co zajmuj膮 miejsce w drugiej cz臋艣ci tabeli. Pi臋tnasta Granada podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 czternast膮 Mallorc臋.

Granada – Mallorca zapowied藕 (niedziela, 14:00)

Granada wygra艂a w tym sezonie tylko trzykrotnie. Podopieczni Roberta Moreno zgromadzili do tej pory tylko szesna艣cie punkt贸w i zaledwie trzy oczka oddzielaj膮 ich od strefy spadkowej. O jeden punkt wi臋cej dzieli ich a zajmuj膮cych jedn膮 pozycj臋 wy偶ej Mallorci. W ostatnich pi臋ciu spotkaniach Granada, tak jak w przeci膮gu ca艂ego sezonu, raczej nie zachwyca艂a. Gospodarze zanotowali jedno zwyci臋stwo, dwa remisy i dwie pora偶ki. Czy w meczu z Mallorc膮 uda si臋 zgarn膮膰 pe艂n膮 pul臋?

Mallorca zajmuje si臋 w tabeli jedno oczko ponad Granad膮. Co ciekawe, go艣cie zajmuj膮 dopiero czternast膮 pozycj臋 w lidze, ale punktowo bli偶ej im do dziewi膮tego Espanyolu ni偶 pi臋tnastej Granady. Podobnie jak gospodarze niedzielnego pojedynku, Mallorca r贸wnie偶 w pi臋ciu ostatnich meczach zdo艂a艂a triumfowa膰 tylko raz. Ju偶 w niedziel臋 stan膮 przed szans膮, by nieco poprawi膰 sw贸j dorobek punktowy.

Granada – Mallorca nasze typy

Minimalnie wi臋ksze szanse na zwyci臋stwo w tym meczu bukmacherzy daj膮 Granadzie. Wydaje si臋 jednak, 偶e Mallorca nie odpu艣ci bez walki i mo偶e sprawi膰 gospodarzom spore problemy.

Granada – Mallorca | Typ: remis lub Mallorca 1.57 @ Superbet

Granada – Mallorca | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 1.95 @ Superbet

Granada – Mallorca kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Granady, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.10

wygrana Mallorci, kurs: 3.15

Granada – Mallorca fakty meczowe

Zar贸wno Ganada, jak i Mallorca wygra艂y tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Obie dru偶yny zdobywa艂y do tej pory 艣rednio oko艂o jednej bramki na mecz

W ostatnim bezpo艣rednim starciu tych dru偶yn g贸r膮 by艂a Granada

Granada – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Mancha – Granada 1:0

Cadiz – Granada 1:1

Granada – Alaves 2:1

Laguna – Granada 0:7

Athletic Bilbao – Granada 2:2

Mallorca – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Llanera – Mallorca 0:6

Mallora – Celta Vigo 0:0

Atletico Madryt – Mallorca 1:2

Gimnastica – Mallorca 0:2

Mallorca – Getafe 0:0

Inne niedzielne mecze

