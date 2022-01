Swindon Town – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (07.01.2022)

Cho膰 na papierze mecz Swindon Town – Manchester City nie zapowiada si臋 na ciekawy, to dla zawodnik贸w gospodarzy b臋dzie to na pewno prze偶ycie kt贸re zapami臋taj膮 do ko艅ca 偶ycia. Zawodnicy Manchesteru licz膮 na to, 偶e poradz膮 sobie ze swoimi rywalami bez wi臋kszych problem贸w i awansuj膮 bez 偶adnych uraz贸w do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Swindon Town – Manchester City zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Gospodarze tego meczu s膮 na pi膮tej pozycji w ligowej tabeli i p贸ki co sytuacja Swindon jest naprawd臋 dobra. Kibice maj膮 prawo wierzy膰, 偶e zobacz膮 swoj膮 ulubion膮 dru偶yn臋 w przysz艂ym roku w League One. Oczywi艣cie do tego jest jeszcze daleka droga, ale aktualna postawa gospodarzy jest naprawd臋 solidna i szykuje si臋 bardzo ciekawa druga cz臋艣膰 sezonu dla wszystkich zwi膮zanych ze Swindon Town.

Go艣cie za to odskoczyli Liverpoolowi i Chelsea ju偶 na kilka oczek i p贸ki co ekipa Pepa Guardioli zmierza po kolejne mistrzostwo Anglii. Oczywi艣cie do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze bardzo wiele mecz贸w, ale Obywatele graj膮 naprawd臋 dobrze i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e nagle Manchester City nie b臋dzie mia艂 wi臋kszego kryzysu, kt贸ry tak naprawd臋 spowoduje rozpocz臋cie walki o mistrzostwo na nowo.

Swindon Town – Manchester City nasze typy

Szykuje si臋 jednostronne starcie, kt贸re zako艅czy si臋 zdecydowanym zwyci臋stwem go艣ci. Gospodarze na pewno b臋d膮 chcieli powalczy膰 o dobry wynik, ale r贸偶nica poziom贸w jest jednak ogromna i ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 innego rezultatu ni偶 wygranej Manchesteru City.

Nasze typy powy偶ej 3.5 goli 1.65 Zagraj

Zagraj handicap: Manchester City -3 2.45 Zagraj

Swindon Town – Manchester City kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester City. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.06. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Swindon Town – Manchester City, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 15.50. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 49.00.

Swindon Town – Manchester City fakty meczowe

Manchester City wygra艂 ostatnie 6 mecz贸w.

Na ostatnich 10 mecz贸w go艣ci w a偶 8 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Na ostatnich 8 spotka艅 gospodarzy w 6 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Swindon Town ostatnie pi臋膰 spotka艅

Swindon Town – Northampton 5:2

Swindon Town – Stevenage 0:0

Barrow – Swindon Town 2:0

Leyton Orient – Swindon Town 4:1

Walsall – Swindon Town 1:2

Manchester City ostatnie pi臋膰 spotka艅

Arsenal – Manchester City 1:2

Brentford – Manchester City 0:1

Manchester City – Leicester 6:3

Newcastle – Manchester City 0:4

Manchester City – Leeds United 7:0