Nasz najlepszy piłkarz to zdecydowanie gwiazda światowego formatu. Ciężka praca i kapitalne liczby osiągane przez kapitana reprezentacji Polski robią wrażenie. To się przekłada na to, ile zarabia Robert Lewandowski. Mowa o gigantycznych kwotach!

Robert Lewandowski – zarobki

We wrześniu niemiecki Bild opublikował listę zarobków piłkarzy Bayernu. Na jej szczycie widnieje Robert Lewandowski. Polak zarabia około 23 milionów euro za sezon. To “czysta” pensja, która nie uwzględnia bonusów za gole oraz osiągnięcia zespołu. Bez względu na postawę na boisku, za każdy rok umowy na konto Lewego wpadnie właśnie wyżej wymieniona kwota.

Za nim są zawodnicy reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer, Leroy Sane, Thomas Muller i Joshua Kimmich zarabiają w okolicach 20 milionów euro. Nieco niżej plasują się Leon Goretzka oraz Lucas Hernandez. W żadnym innym klubie Bundesligi największe gwiazdy nie mogą liczyć na takie uposażenie.

Według niemieckich mediów dzisiaj Erling Haaland zgarnia około 11 milionów euro w barwach Borussii Dortmund. To pensja, która w Monachium dałaby miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki, w trzeciej grupie. Nie ma jednak wątpliwości, że kolejny kontrakt w Dortmundzie lub – co bardziej prawdopodobne – w innym miejscu, da Haalandowi zarobki wyższe nawet od Lewego.

Kontrakty reklamowe Roberta Lewandowskiego

Według informacji Forbesa roczne zarobki z tytułu reklam Lewandowskiego wynoszą pomiędzy 8 a 10 milionów dolarów. Trudno jednoznacznie zweryfikować te doniesienia. Brakuje wiarygodnych informacji, które mogłyby potwierdzić takie liczby. Reklamując jednak globalne marki, można założyć, że to przedział zbliżony do prawdy.

Jakie interesy pozaboiskowe prowadzi Robert Lewandowski i ile na nich zarabia?

Robert Lewandowski poza boiskiem często jest “używany” przez wielkie firmy do reklamowania ich produktów. Mowa choćby o umowie z Huaweiem czy Qatar Airways. Poza tym jednak lokuje swoje pieniądze w wiele biznesów prowadzonych w Polsce i poza jej granicami. Jednym z nich jest choćby nowo otwarta restauracja w Warszawie. Poza tym inwestował w apartamenty w Świnoujściu, posiada swoją markę napojów izotonicznych RL9pro. Jest także współwłaścicielem – razem z żoną – agencji PR Store9.

Zarobki Anny Lewandowskiej

Konkretnych informacji na temat rocznych zarobków żony Lewego raczej nie znajdziemy. Można jednak domniemywać kwot. Sporą sensację wzbudziła wzmianka o kwocie, którą pobiera za dwugodzinny trening dla kobiet. Wg mediów Anna Lewandowska inkasuje za taką działalność ponad 10 tysięcy złotych.

Ponadto wspólny majątek małżeństwa Lewandowskich szacuje się na ponad 500 milionów złotych. To jednak mogą być tylko szacunki. W końcu to kwestia jednego kontraktu tylko ze strony Roberta w klubie.