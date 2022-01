Inter Mediolan – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (12.01.2022)

O Superpuchar Włoch zmierzą się ze sobą Inter Mediolan oraz Juventus. To ekipa z Lombardii jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Czy drużyna z Turynu wzbije się na wyżyny umiejętności i nawiąże walkę z panującym Mistrzem Włoch?

Inter Mediolan – Juventus zapowiedź (środa, 21:00)

Inter przystępuje do tego meczu nie tylko jako obecny mistrz kraju, ale także jako lider ligowej tabeli. Piłkarze z Mediolanu w ostatnich dziesięciu spotkaniach zanotowali łącznie dziewięć wygranych oraz jedną porażkę. Warto jednak zaznaczyć, że miała ona miejsce w Lidze Mistrzów, na domowym podwórku Inter pozostaje niepokonany od 16 października, kiedy to przegrywał z Lazio wynikiem 1:3. Dla Simone Inzaghiego starcie z Juve będzie okazją do zdobycia pierwszego trofeum w roli szkoleniowca Nerazurrich.

Juventus przeżywa jeden z największych kryzysów ostatniej dekady. Tuż za półmetkiem rozgrywek, ekipa Allegriego zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze, ze stratą aż jedenastu punktów do lidera. Wyniki zespołu z Turynu są w ostatnich tygodniach jednak niezłe. W dziesięciu poprzednich spotkaniach Stara Dama zaliczyła sześć zwycięstw, dwa remisy oraz dwie porażki. Mecz z poprzedniej kolejki przeciwko Romie na pewno podniósł morale drużyny, w pewnym momencie piłkarze Juventus przegrywali już wynikiem 1:3, ostatecznie udało im się zdobyć jeszcze trzy gole i zgarnąć komplet punktów.

Inter Mediolan – Juventus nasze typy

Juventus oprócz słabej formy boryka się także z absencjami kluczowych graczy. W kadrze meczowej na starcie o Superpuchar z różnych powodów nie znaleźli się m. in.: De Ligt, Bonucci, Szczęscny, Cuadrado czy Alex Sandro. Stawiamy w tym spotkaniu na Inter oraz over 2.5 gole. Wiele wskazuje, że będzie to naprawdę pasjonujące widowisko.

Inter Mediolan – Juventus kursy bukmacherów

Inter Mediolan – Juventus fakty meczowe

Inter wygrał dziewięć z dziesięciu poprzednich meczów.

Juventus zagra dzisiaj bez Szczęsnego, Bonucciego oraz De Ligta.

Pierwszy w tym sezonie mecz miedzy tymi zespołami zakończył się remisem 1:1.

Inter Mediolan pięć ostatnich spotkań

Inter Mediolan – Lazio 2:1

Inter Mediolan – Torino 1:0

Salernitana – Inter Mediolan 0:5

Inter Mediolan – Cagliari 4:0

Real Madryt – Inter Mediolan 0:2

Juventus pięć ostatnich spotkań

AS Roma – Juventus 3:4

Juventus – Napoli 1:1

Juventus – Cagliari 2:0

Bologna – Juventus 0:2

Venezia – Juventus 1:1