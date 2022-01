Cadiz – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (18.01.2022)

Choć na pewno kibiców hiszpańskiej piłki nie grzeje spotkanie Cadizu z Espanyolem, to wbrew pozorom nie musi być to takie nudne starcie. Gospodarze mają nadzieję na dobry wynik, bo walka utrzymanie powoli wkracza w decydującą fazę, a goście za to walczą o miejsce w górnej połowie tabeli i można spodziewać się, że we wtorkowym starciu będzie działo się naprawdę sporo i nie będzie to nudny mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Cadiz – Espanyol zapowiedź (wtorek, 21:30)

Gospodarze tego meczu do miejsca dającego utrzymanie tracą już cztery punkty i ta strata może być coraz większa jeśli gracze Cadiz nie zaczną regularnie wygrywać lub przynajmniej remisować. Fani tej drużyny dobrze wiedzą, że jest to najwyższy czas żeby ich ulubieńcy zaczęli prezentować się z lepszej strony, bo jeśli to się nie stanie to Cadiz zagra za rok na zapleczu La Ligi.

Goście za to są w całkiem dobrej sytuacji, ale gracze Espanyolu chcieliby punktować jeszcze częściej i być może nawet włączyć się do walki o miejsce w europejskich pucharach. Nie będzie to łatwe zadanie, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i jeśli goście będą wygrywali mecz za meczem to na pewno awansują wyżej w ligowej tabeli.

Cadiz – Espanyol nasze typy

Gospodarze tego meczu w tym sezonie nie grają dobrze i można spodziewać się, że zawodnicy Espanyolu będą w stanie wyjechać z tego wyjazdowego starcia z trzema punktami. Dodatkowo nie będzie to raczej otwarty mecz i kibice nie powinni zobaczyć wielu bramek.

Nasze typy Espanyol 2.40 Zagraj

Zagraj poniżej 2.5 goli 1.55 Zagraj

Cadiz – Espanyol kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Espanyol. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.40. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Cadiz – Espanyol, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.30.

Cadiz – Espanyol fakty meczowe

W ostatnich 7 meczach gospodarzy fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

Goście nie zachowali czystego konta od 9 meczów.

Na ostatnich 7 meczów Espanyolu w aż 6 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Cadiz ostatnie pięć spotkań

Gijon – Cadiz 0:0

Osasuna – Cadiz 2:0

Fuenlabrada – Cadiz 0:1

Cadiz – Sevilla 0:1

Real Madryt – Cadiz 0:0

Espanyol ostatnie pięć spotkań

Mallorca – Espanyol 2:1

Espanyol – Elche 1:2

Ponferradina – Espanyol 1:1

Valencia – Espanyol 1:2

Celta Vigo – Espanyol 3:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne wtorkowe spotkania

Brighton – Chelsea zapowiedź