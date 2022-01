Dennis Jastrzembski zawodnikiem Śląska Wrocław

We wtorkowy wieczór Śląsk Wrocław poinformował o swoim nowym transferze. To Dennis Jastrzembski, który trafił do dziesiątego zespołu naszej Ekstraklasy z Herthy Berlin.

21-latek od początku swojej kariery przebywał w Niemczech, gdzie w 2015 roku trafił do Herthy Berlin. Klub ze stolicy kilka razy wypożyczał Jastrzembskiego do innych zespołów. Ostatnie pół roku piłkarz spędził jednak w Berlinie. W tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach Bundesligi oraz w dwóch spotkaniach DFB Pokal, gdzie zanotował jedną asystę.

Kontrakt do 2025 roku

Jastrzembski podpisał umowę ze Śląskiem do końca sezonu 2024/25. Ofensywny zawodnik ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski U-15, U-16 i U-21; oraz młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, od U-16 do U-19.

– Wybrałem Śląsk, bo widzę ten klub, jako miejsce, w którym będę mógł regularnie grać i będę miał zaufanie trenera i drużyny. Najważniejszy jest dla mnie rozwój i wierzę, że tutaj mam na to szansę – przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu sam Jastrzembski.