Athletic Bilbao – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (07.02.2022)

W ramach 23. kolejki LaLiga, Athletic Bilbao zagra na w艂asnym obiekcie z Espanyolem. B臋dzie to starcie dziewi膮tej ekipy hiszpa艅skiej ekstraklasy z trzynastym zespo艂em. Obie dru偶yny dziel膮 cztery punkty w tabeli.

Athletic Bilbao – Espanyol zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

Pi艂karze z Bilbao podchodz膮 do tego starcia w bardzo dobrych nastrojach. Athletic poradzi艂 sobie bowiem z Realem Madryt w Pucharze Kr贸la i awansowa艂 do p贸艂fina艂u tego turnieju. Jak z kolei zesp贸艂 Marcelino radzi sobie w lidze? Mowa o trzech zwyci臋stwach w pi臋ciu ostatnich meczach i dziewi膮tej lokacie ze strat膮 trzech oczek do sz贸stego Realu Sociedad.

Na trzynastej pozycji jest Espanyol, kt贸ry z kolei zdoby艂 cztery punkty w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach, pokonuj膮c Valenci臋 2:1 oraz remisuj膮c 2:2 z Cadiz. Starcia z Celt膮 Vigo, Elche i Betisem ko艅czy艂y si臋 zwyci臋stwami przeciwnik贸w.

Athletic Bilbao – Espanyol nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy. Athletic Bilbao powinien zgarn膮膰 trzy punkty w tym spotkaniu.

Athletic Bilbao – Espanyol kursy bukmacher贸w

Bukmacher TOTALbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Athletic wygra, kurs: 1.62

Remis, kurs: 3.85

Espanyol wygra, kurs: 5.40

Athletic Bilbao – Espanyol fakty meczowe

Athletic wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Espanyol wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Espanyol traci艂 gola

Athletic Bilbao pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic Bilbao – Real Madryt 1:0

Vallecano – Athletic Bilbao 0:1

Athletic Bilbao – Barcelona 3:2 (2:2)

Real Madryt – Athletic Bilbao 2:0

Atletico Madryt – Athletic Bilbao 1:2

Espanyol pi臋膰 ostatnich spotka艅

Espanyol – Betis 1:4

Cadiz – Espanyol 2:2

Mallorca – Espanyol 2:1

Espanyol – Elche 1:2

Ponferradina – Espanyol 1:2 (1:1)

