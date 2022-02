Raków – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (25.02.2022)

Wydaje si臋, 偶e to mo偶e by膰 jedno z bardziej jednostronnych spotka艅 kolejki. Na start Rak贸w Cz臋stochowa rozp臋dzony na wiosn臋, kontra fatalnie graj膮ca Wis艂a P艂ock. Faworyt tutaj b臋dzie jeden. B臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze.

Rak贸w – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Pocz膮tek rundy to kompletnie odmienne nastroje w obu ekipach. Rak贸w Cz臋stochowa rozpocz膮艂 od 7pkt w trzech meczach. W miniony weekend niby tylko remis w Zabrzu, chocia偶 s臋dzia VAR nieco im pom贸g艂 w zgarni臋ciu punktu. Mog艂o si臋 sko艅czy膰 gorzej. Natomiast nadal Marek Papszun i sp贸艂ka nie mog膮 narzeka膰 na wyniki. Strata do lidera ze Szczecina wynosi 4pkt, a w ten weekend mo偶na si臋 zbli偶y膰 do czo艂owej dw贸jki. W ko艅cu w sobot臋 czeka nas hit Ekstraklasy. Dlatego Rak贸w powinien bez wi臋kszych k艂opot贸w zainkasowa膰 w pi膮tkowy wiecz贸r komplet punkt贸w.

Tym bardziej 偶e Wis艂a P艂ock ma ogromne k艂opoty z punktowaniem w nowym roku. Remis w Radomiu i… tyle. Potem pora偶ka w P艂ocku – pierwsza domowa w sezonie – oraz w Lubinie. Nie najlepiej to wygl膮da, chocia偶 ich sytuacja jest wzgl臋dnie spokojna. Nadal 9pkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. Niemniej jednak Maciej Bartoszek musi znale藕膰 spos贸b, by obudzi膰 swoich podopiecznych. 艁atwo w najbli偶szym meczu nie b臋dzie, ale p贸藕niej terminarz b臋dzie sprzyjaj膮cy do punktowania – G贸rnik 艁臋czna, Jagiellonia czy 艢l膮sk.

Rak贸w – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Rak贸w wygra, kurs: 1,63

Wis艂a wygra, kurs: 5,85

Remis, kurs: 3,90

Rak贸w – Wis艂a P艂ock nasze typy

Zdecydowanie idziemy w stron臋 gospodarzy. Jeden typ to czysta “1”, a przy drugim dajemy opcj臋 bez goli go艣ci. Czy to si臋 uda? Zobaczymy, ale mocno wierzymy w cz臋stochowian.

Nasze typy Rak贸w 1,63 Zagraj

Zagraj Rak贸w wygra do 0 2,35 Zagraj

Rak贸w – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Spotkanie 3. z 9. ekip膮 tabeli Ekstraklasy. Oba zespo艂y dzieli 12pkt: 42 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Rak贸w rozpocz膮艂 rund臋 od wygranych nad Wis艂膮 Krak贸w i Radomiakiem, a w ostatni weekend zremisowa艂 z G贸rnikiem w Zabrzu

Wis艂a P艂ock zremisowa艂a w Radomiu, a p贸藕niej poleg艂a z Piastem i z Zag艂臋biem na wyje藕dzie

P艂occzanie na wyjazdach zdobyli w tym sezonie 4pkt

W pierwszym meczu tego sezonu pad艂 wynik 1:1

