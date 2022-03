Mainz – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (16.03.2022)

Borussia Dortmund nadal ma realne szanse w walce o mistrzostwo Niemiec. Je艣li BVB wygra w 艣rod臋 z Mainz, strata dru偶yny z Zag艂臋bia Ruhry do pierwszego Bayerny wynosi膰 b臋dzie ju偶 tylko cztery punkty.聽

Mainz – Borussia Dortmund zapowied藕 (艣roda, 18:30)

Mainz radzi sobie w ostatnim czasie ze zmiennym szcz臋艣ciem. Gospodarze plasuj膮 si臋 na dziesi膮tym miejscu w tabeli Bundesligi i ich szanse na walk臋 o miejsca gwarantuj膮ce udzia艂 w europejskich pucharach s膮 ju偶 raczej znikome. Mainz jest dru偶yn膮 ze 艣rodka tabeli, kt贸r膮 od Ligi Konferencji Europy dzieli praktycznie tyle samo co od strefy spadkowej. Ostatnie pi臋膰 mecz贸w przynios艂o gospodarzom siedem punkt贸w i wydaje si臋, 偶e dopisanie do swojego konta kolejnych oczek b臋dzie w 艣rod臋 niezmiernie trudne.

W o wiele lepszym po艂o偶eniu znajduje si臋 Borussia Dortmund. Trudno m贸wi膰 tutaj o niebotycznej formie pi艂karzy z Zag艂臋bia Ruhry, ale dortmundczycy w ostatnich pi臋ciu meczach zdo艂ali zgromadzi膰 艂膮cznie dziesi臋膰 oczek. Pozwoli艂o im to zmniejszy膰 dystans dziel膮cy ich od Bayernu Monachium. By liczy膰 na zdetronizowanie Bawarczyk贸w, BVB musi ca艂y czas liczy膰 na potkni臋cia Lewandowskiego i sp贸艂ki. Te jednak co jaki艣 czas przydarzaj膮 si臋 Bayernowi. Borussia r贸wnie偶 musi jednak stan膮膰 na wysoko艣ci zadania i w spotkaniach, takie jak to 艣rodowe z Mainz, zdobywa膰 pe艂n膮 pul臋.

Mainz – Borussia Dortmund nasze typy

Zdecydowanym faworytem 艣rodowego starcia s膮 pi艂karze Borussii Dortmund.

Mainz – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Mainz, kurs: 3.90

remis, kurs: 3.90

wygrana Borussii, kurs: 2.05

Mainz – Borussia Dortmund fakty meczowe

Borussia wygra艂a trzy z ostatnich pi臋ciu spotka艅

Mainz w ostatnich pi臋ciu meczach zaliczy艂o dwie pora偶ki

Z pi臋ciu ostatnich wyjazdowych mecz贸w BVB wygra艂o tylko dwa

Mainz – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Union Berlin – Mainz 3:1

Mainz – Bayer Leverkusen 3:2

Freiburg – Mainz 1:1

Mainz – Hoffenheim 2:0

Mainz – Eintracht 0:1

Borussia Dortmund – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Borussia Dortmund – Arminia 1:0

Augsburg – Borussia Dortmund 1:1

Rangers –聽Borussia Dortmund 2:2

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach 6:0

Borussia Dortmund – Rangers 2:4

