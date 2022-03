Motor Lublin – Lech II Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (26.03.2022)

Mecz czo艂贸wki II ligi. Czwarty Motor Lublin podejmuje s膮siada w tabeli Lech II Pozna艅. Go艣cie korzystaj膮c z przerwy reprezentacyjnej mog膮 do Lublina przyjecha膰 wzmocnieni graczami z pierwszego zespo艂u. Czy to si臋 oka偶e kluczowe?

Motor Lublin – Lech II Pozna艅 zapowied藕 (sobota, 16:00)

Bardzo dobrze w rund臋 wiosenn膮 wszed艂 Motor Lublin. Ekipa Marka Saganowskiego zdoby艂a ju偶 12 punkt贸w. Dziewi臋膰 na boisku, a trzy kolejne w ubieg艂y weekend po walkowerze za wycofany GKS Be艂chat贸w. Nie zmienia to faktu, 偶e lublinianie punktuj膮 nie藕le i s膮 na czwartym miejscu z sze艣cioma punktami do drugiej Chojniczanki. To zapewne b臋dzie cel g艂贸wny na wiosn臋 w Lublinie. Teraz przed nimi rywal, z kt贸rym ju偶 w tym sezonie sobie poradzili. Jesieni膮 we Wronkach rozbili rezerwy Kolejorza a偶 3:0. Co ciekawe w trzech dotychczasowych meczach z Lechem II, Motor ani razu nie straci艂 gola!

Motor nie traci艂 goli z Lechem II, a dodatkowo m艂odzi pi艂karze Kolejorza niewiele strzelaj膮. W tym sezonie zaledwie 26 strzelonych goli. Tylko Olimpia Elbl膮g ma gorszy wynik poza ekipami ze stref spadkowej. To te偶 pokazuje, 偶e mimo grania w pi艂k臋, jednak nie jest 艂atwo m艂odej ekipie strzela膰 na poziomie II ligi. Nie przeszkadza im to jednak w obecno艣ci w strefie bara偶owej. By膰 mo偶e lechici powalcz膮 nawet o awans na zaplecze Ekstraklasy.

Motor Lublin – Lech II Pozna艅 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Motor wygra, kurs: 1,84

Lech II wygra, kurs: 3,85

Remis, kurs: 3,60

Motor Lublin – Lech II Pozna艅 nasze typy

Stawiamy na gospodarzy, kt贸rzy powinni znowu wygra膰. Znowu jednak bez fajerwerk贸w, ale z najlepsz膮 obron膮 w lidze b臋dzie im o to 艂atwiej.

Nasze typy Motor 1,84 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj

Motor Lublin – Lech II Pozna艅 fakty meczowe

Spotkanie czwartej z pi膮t膮 dru偶yn膮 II ligi. Obie ekipy dziel膮 3pkt: 42 do 39 na korzy艣膰 gospodarzy

Motor wygra艂 wszystkie wiosenne mecze w 2022 roku

Lublinianie posiadaj膮 najlepsz膮 obron臋 w lidze – 20 straconych goli

Lech II strzeli艂 zaledwie 26 goli w tym sezonie. Spo艣r贸d “bezpiecznych” zespo艂贸w, tylko Olimpia Elbl膮g ma gorszy atak

W historii mecz贸w tych ekip rezerw Kolejorza jeszcze nie strzeli艂y gola, a mowa o trzech meczach

Ostatnie spotkanie to jesie艅 i wygrana Motoru we Wronkach 3:0.

