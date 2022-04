Górnik Łęczna – Radomiak 🇵🇱 Typy, kursy (16.04.2022)

Na sze艣膰 kolejek przed ko艅cem sezonu G贸rnik 艁臋czna zamyka ligow膮 stawk臋. W sobot臋 pi艂karze z Lubelszczyzny stan膮 przed szans膮 na podreperowanie swojego dorobu punktowego. Nie b臋dzie to jednak proste, gdy偶 do 艁臋cznej przyjedzie Radomiak.聽

G贸rnik 艁臋czna – Radomiak zapowied藕 (sobota, 12:30)

Na Lubelszczy藕nie chyba wszyscy pogodzili si臋 ju偶 ze spadkiem. By艂 taki moment, 偶e G贸rnik da艂 swoim kibicom nadziej臋 na to, 偶e mo偶e si臋 w tym sezonie utrzyma膰, ale pi臋膰 pora偶ek w ostatnich pi臋ciu spotkaniach chyba definitywnie przekre艣la jakiekolwiek szanse 艂臋cznian, zw艂aszcza, 偶e do bezpiecznego 15. miejsca trac膮 ju偶 siedem oczek. Zwyci臋stwo nad Radomiakiem mog艂oby da膰 jeszcze pi艂karzom iluzoryczn膮 nadziej臋, ale mo偶e by膰 o to trudno, nawet na w艂asnym stadionie.

Radomiak nie mo偶e ju偶 co prawda m贸wi膰 o tak imponuj膮cej formie jak膮 dysponowali jesieni膮, ale w Radomiu na pewno nikt nie za艂amuje r膮k. Pi艂karze Dariusza Banasika powinni zako艅czy膰 rywalizacj臋 w g贸rnej cz臋艣ci tabeli, a wci膮偶 maj膮 nawet szanse na zaj臋cie czwartego, premiowanego udzia艂em w kwalifikacjach do europejskich puchar贸w, miejsca. Z drugiej jednak strony, Radomiak na wiosn臋 wygra艂 tylko raz i to przed w艂asnym stadionem. Teraz staj膮 przed dogodn膮 okazj膮, by dopisa膰 do swojego konta drugi komplet punkt贸w.

G贸rnik 艁臋czna – Radomiak nasze typy

Walcz膮cy o utrzymanie G贸rnik 艁臋czna, kt贸ry przegra艂 pi臋膰 ostatnich spotka艅 i pi膮ty Radomiak, kt贸ry wygra艂 zaledwie jedno spo艣r贸d dziewi臋ciu ostatnich spotka艅. Wydaje si臋, 偶e remis jest w tym pojedynku ca艂kiem prawdopodobnym rezultatem.

G贸rnik 艁臋czna – Radomiak kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 3.30

remis, kurs: 3.20

wygrana Radomiaka, kurs: 2.35

G贸rnik 艁臋czna – Radomiak fakty meczowe

G贸rnik przegra艂 siedem ostatnich spotka艅

Radomiak wygra艂 na wiosn臋 tylko jeden raz

G贸rnik nie strzeli艂 gola w 偶adnym z pi臋ciu ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Piast Gliwice – G贸rnik 艁臋czna 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Pogo艅 Szczecin 0:4

G贸rnik 艁臋czna – Resovia 0:4

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna 2:0

G贸rnik 艁臋czna – Legia Warszawa 0:1

Radomiak – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Radomiak – Jagiellonia 2:2

Bruk-Bet – Radomiak 1:1

Radomiak – Stal Mielec 1:1

艢l膮sk Wroc艂aw – Radomiak 0:0

Pogo艅 Szczecin – Radomiak 4:0

