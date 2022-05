Poznaliśmy nazwisko nowego trenera Pogoni Szczecin

Szwed Jens Gustafsson zostanie nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin – informuje dziennikarz Weszło, Szymon Janczyk. 43-latek ma od nowego sezonu zastąpić na tym stanowisku Kostę Runjaicia.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o zmianie na stanowisku trenera Pogoni Szczecin. Do tej pory mogliśmy opierać się jedynie na domysłach i spekulacjach, ale rąbka tajemnicy uchylił dziś Dariusz Adamczuk. – Znalazłem nowego trenera na kolejny sezon. Nie wiem, kiedy podamy jego nazwisko. Nie zależy to tylko od szkoleniowca i od nas, ale nie chcę nic więcej zdradzać. Powiem, że jest to zagraniczny trener. Życie pokaże, czy będzie lepszy od Kosty Runjaica. Nie jest to El Maestro ani Skrypnik – powiedział Adamczuk w “Misji Futbol” odnosząc się do domysłów kibiców.

Znamy następcę Runjaicia

Informację o tym, że nowy szkoleniowiec “Portowców” to Szwed podał dziś rano Krzysztof Stanowski. Szymon Janczyk zdołał ustalić konkretne nazwisko. Według dziennikarza Weszło będzie to 43-letni Jens Gustafsson – selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Szwecji.

Gustafsson ma w swoim trenerskim CV również pracę w Halmstadts oraz Norrkoeping. Z reprezentacją Szwecji do lat 21 zdołał w 2015 roku sięgnąć po mistrzostwo Europy. Teraz wszystko wskazuje na to, że szwedzki szkoleniowiec znajdzie zatrudnienie w PKO BP Ekstraklasie. Na oficjalne potwierdzenie musimy jednak jeszcze poczekać.