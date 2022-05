Miedź Legnica – Widzew 🇵🇱 Typy, kursy (15.05.2022)

Przed nami hitowe starcie w Fortuna 1. Lidze. Lider z Legnicy podejmie w niedziel─Ö przed w┼éasn─ů publiczno┼Ťci─ů wicelidera z ┼üodzi. Niedzielne spotkanie b─Ödzie szczeg├│lnie wa┼╝ne dla tych drugich, kt├│rzy wci─ů┼╝ walcz─ů o to, by wywalczy─ç bezpo┼Ťredni awans do PKO BP Ekstraklasy.┬á

Mied┼║ Legnica – Widzew zapowied┼║ (niedziela, 12:40)

Mied┼║ Legnica ju┼╝ jaki┼Ť czas temu zapewni┼éa sobie bezpo┼Ťredni awans do Ekstraklasy oraz pierwsze miejsce na koniec rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Legniczanie nie spuszczaj─ů jednak nogi z gazu i w ostatnich trzech spotkaniach zgarn─Öli komplet punkt├│w. W niedziel─Ö b─Öd─ů musieli jednak przeciwstawi─ç si─Ö Widzewowi, kt├│rzy potrzebuje kompletu punkt├│w, by my┼Ťle─ç o bezpo┼Ťrednim awansie do Ekstraklasy.

Widzew zaliczy┼é bowiem w ostatnim czasie dwie wpadki. ┼üodzianie przegrali z Koron─ů Kielce i Resovi─ů, w zwi─ůzku z czym musz─ů nadal dr┼╝e─ç o swoj─ů drug─ů pozycj─Ö w lidze. Teraz o zwyci─Östwo zn├│w mo┼╝e by─ç trudno, bowiem Mied┼║ jest bez w─ůtpienia najsilniejsz─ů w tym sezonie ekip─ů w Fortuna 1. Lidze. W przypadku pora┼╝ki nic nie jest jeszcze stracone, ale najprawdopodobniej w ostatniej kolejce Widzew b─Ödzie musia┼é si─Ö ogl─ůda─ç na wyniki bezpo┼Ťrednich rywali.

Mied┼║ Legnica – Widzew nasze typy

Szykuje nam się zacięte spotkanie i remis nie byłby w niedzielę wielkim zaskoczeniem.

Mied┼║ Legnica – Widzew kursy bukmacher├│w

Bukmacher Noblebet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Miedzi, kurs: 2.40

remis, kurs: 3.55

wygrana Widzewa, kurs: 3.30

Mied┼║ Legnica – Widzew fakty meczowe

Miedź przegrała tylko jedno z dziesięciu ostatnich spotkań w lidze

Widzew przegrał dwa z trzech ostatnich spotkań ligowych

Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się remisem

Mied┼║ Legnica – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Arka Gdynia – Mied┼║ Legnica 0:2

Mied┼║ Legnica – Chrobry G┼éog├│w 1:0

Zag┼é─Öbie Sosnowiec – Mied┼║ Legnica 1:2

Mied┼║ Legnica – Sandecja 0:0

Podbeskidzie – Mied┼║ Legnica 1:1

Widzew – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Widzew – Resovia 1:4

┼üKS – Widzew 0:1

Widzew – Korona Kielce 1:2

GKS Jastrz─Öbie – Widzew 0:2

Widzew – Puszcza Niepo┼éomice 1:0

