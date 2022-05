Wigry Suwałki – Motor Lublin 🇵🇱 Typy, kursy (25.05.2022)

Mecz Wigry Suwałki – Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie i eksperci spodziewają się, że tutaj może dziać się więcej niż w pierwszym barażowym starciu w Chorzowie. Bukmacherzy minimalnie większe szanse na wygraną dają gospodarzom, ale szanse są bardzo wyrównane i można spodziewać się interesującego starcia, które będzie nierozstrzygnięte do ostatnich minut spotkania. Obie ekipy liczą jednak na awans do finału i nie dopuszczają do siebie myśli ewentualnej porażki. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Wigry Suwałki – Motor Lublin zapowiedź (środa, 20:30)

Gospodarze tego meczu po fantastycznej końcówce tego sezonu zdobyli przewagę boiska w półfinałowym barażowym starciu i na pewno gracze z Suwałk będą chcieli wykorzystać taką sytuację. O wygraną nie będzie jednak łatwo i gospodarze dobrze o tym wiedzą, ale fani na stadionie na pewno będą próbowali pomóc w wygranej swoim ulubieńcom, którzy są minimalnymi faworytami tego starcia.

Goście za to liczą, że ten awans na zaplecze Ekstraklasy wreszcie stanie się faktem, ale sytuacja Motoru nie jest idealna, bo nawet w półfinale nie zagrają meczu na swoim obiekcie. Jednakże po ekipie z Lublina można spodziewać się naprawdę bardzo dobrego występu i nie można skreślać drużyny gości przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Wigry Suwałki – Motor Lublin nasze typy

Choć faworytem do awansu przed sezonem miała być ekipa z Lublina, to końcówka sezonu w wykonaniu gospodarzy była naprawdę fantastyczna i można spodziewać się, że to Wigry zagrają w finale baraży o awans na zaplecze Ekstraklasy.

Nasze typy Wigry Suwałki 2.60 Zagraj

Zagraj obie drużyny strzelą gola 1.72 Zagraj

Wigry Suwałki – Motor Lublin kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Wigry Suwałki. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.60. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Wigry Suwałki – Motor Lublin, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.65.

Wigry Suwałki – Motor Lublin fakty meczowe

Gospodarze wygrali 5 meczów z rzędu.

Wigry nie straciły gola od 4 spotkań.

Goście nie wygrali od 3 meczów.

Wigry Suwałki ostatnie pięć spotkań

Wigry Suwałki – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4:0

Garbarnia Kraków – Wigry Suwałki 0:2

Wigry Suwałki – Lech Poznań 2 2:0

GKS Bełchatów – Wigry Suwałki 0:3 (w.o)

Wigry Suwałki – Motor Lublin 3:2

Motor Lublin ostatnie pięć spotkań

Wisła Puławy – Motor Lublin 3:0

Motor Lublin – Radunia Stężyca 2:2

Stal Rzeszów – Motor Lublin 1:1

Motor Lublin – Sokół Ostróda 5:0

Wigry Suwałki – Motor Lublin 3:2