Rapid Wiedeń – Ried 🇦🇹 Typy, kursy (24.07.2022)

Po remisie z Lechi膮 Gda艅sk, Rapid Wiede艅 czeka inauguracja ligowych rozgrywek. W pierwszej kolejce zespo艂owi z Wiednia przyjdzie zmierzy膰 si臋 z Ried.聽

Rapid Wiede艅 – Ried zapowied藕 (niedziela, 17:00)

W ubieg艂ym sezonie Rapid Wiede艅 zdo艂a艂 w fina艂owym dwumeczu z Tirol wywalczy膰 sobie prawo udzia艂u w eliminacjach Ligi Konferencji. Czy tym razem zesp贸艂 ze stolicy Austrii sta膰 b臋dzie na poprawienie tego rezultatu? Pierwsza kolejka nie zapowiada si臋 zbyt wymagaj膮co, chocia偶 Rapid wci膮偶 czeka rewan偶owy b贸j o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wydaje si臋 jednak, 偶e w niedziel臋 gospodarze powinni poradzi膰 sobie z Ried.

W ubieg艂ym sezonie go艣cie niedzielnego spotkania musieli bowiem to ostatniej kolejki walczy膰 o utrzymanie w austriackiej Bundeslidze. Uda艂o im si臋 to rzutem na ta艣m臋, ale w trakcie ca艂ego sezonu Ried raczej nie zachwyca艂o i nie dawa艂o swoim kibicom powod贸w do optymizmu. To lato niewiele zmieni艂o i wydaje si臋, 偶e w tym sezonie g艂贸wnym celem go艣ci r贸wnie偶 b臋dzie utrzymanie w elicie.

Rapid Wiede艅 – Ried nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Rapid Wiede艅 – Ried kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rapidu, kurs: 1.72

remis, kurs: 4.0

wygrana Ried, kurs: 4.60

Rapid Wiede艅 – Ried fakty meczowe

Rapid nie przegra艂 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅

Ried przegra艂 dwa z trzech ostatnich spotka艅

Trzy z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich spotka艅 tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Rapidu

Rapid Wiede艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rapid Wiede艅 – Lechia Gda艅sk 0:0

Admira – Rapid Wiede艅 1:2

Treibach – Rapid WIede艅 0:1

Rapid Wiede艅 – Celtic 3:3

Rapid Wiede艅 – AEK Larnaca 2:3

Ried – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stadiau – Ried 0:4

Ried – Ujpest 2:4

Ried – Horn 0:1

Ried – Monachium 1860 1:1

Ried – Olympiakos 2:0

