🇵🇹 Sporting – Tottenham 🇬🇧 Typy, kursy (13.09.2022)

Druga kolejka Ligi Mistrz贸w. Oba zespo艂y zgarn臋艂y komplet punkt贸w w pierwszych spotkaniach. Teraz zatem zagraj膮 o fotel lidera. Kto b臋dzie g贸r膮 w Lizbonie?

Sporting – Tottenham zapowied藕 (wtorek, 18:45)

Dla obu ekip inauguracja przebieg艂a bardzo dobrze. Jednak to Sporting by艂 zaskoczeniem w pierwszej kolejce. Nikt si臋 nie spodziewa艂 a偶 tak 艂atwej przeprawy we Frankfurcie. Wygrana 3:0 z triumfatorem Ligi Europy robi wra偶enie. Nawet, gdy Eintracht jest w s艂abszej dyspozycji obecnie. Zreszt膮 Sporting te偶 nie jest w wielkiej formie, patrz膮c przez pryzmat ligi. Sze艣膰 kolejek i tylko 10pkt, co daje si贸dme miejsce. Strata do prowadz膮cej Benfiki to ju偶 osiem punkt贸w. W Portugalii to ogromna strata na pocz膮tku sezonu.

Tottenham rozpocz膮艂 od 2:0 z Marsyli膮, gdzie wi臋kszo艣膰 meczu gra艂 w przewadze 11 na 10. Trzeba jednak przyzna膰, 偶e Spurs maj膮 imponuj膮ce wej艣cie w nowe rozgrywki. W lidze bilans 4-2-0, a punkty tracili jedynie w dw贸ch meczach derbowych – z Chelsea i West Hamem. S膮 tu偶 za Manchesterem City i Arsenalem w tabeli, a dodatkowo trafi艂a im si臋 chyba naj艂atwiejsza mo偶liwa grupa w Lidze Mistrz贸w. Kr贸tko m贸wi膮c same pozytywy po stronie Antonio Conte i sp贸艂ki.

Sporting – Tottenham kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Sporting wygra, kurs: 3.70

Remis, kurs: 3.60

Tottenham wygra, kurs: 2.00

Sporting – Tottenham nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis na Estadio Jose Alvalade.

Nasze typy Obie strzel膮 1,75

Remis 3,60

Sporting – Tottenham fakty meczowe

Spotkanie lidera i wicelidera grupy D. Oba zespo艂y wygra艂y mecze na inauguracje. Sporting 3:0 z Eintrachtem, a Tottenham 2:0 z Marsyli膮

Anglicy odpoczywali w weekend, a to wszystko przez 偶a艂ob臋 zwi膮zan膮 ze 艣mierci膮 kr贸lowej El偶biety II. Po 6. kolejkach Spurs zajmuj膮 trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 14pkt: bilans 4-2-0

Sporting w lidze jest dopiero 7. po sze艣ciu kolejkach, w kt贸rych zgarn膮艂 10pkt

To pierwszy mecz o stawk臋 pomi臋dzy tymi ekipami

