Barcelona – Elche 🇪🇸 Typy, kursy (17.09.2022)

Drugi z sobotnich mecz贸w w LaLiga. Barcelona podejmuje przedostatnie Elche. Blaugrana b臋dzie chcia艂a zrehabilitowa膰 si臋 za wtorkowy mecz w Lidze Mistrz贸w. Jak im p贸jdzie?

Barcelona – Elche zapowied藕 (sobota, 16:15)

W ostatnich dniach ekipa Xaviego dozna艂a pierwszej pora偶ki w nowym sezonie. Mowa o 0:2 z Bayernem w Lidze Mistrz贸w. Wcze艣niej pokonali Viktorie Pilzno, a tak偶e maj膮 bilans w lidze 4-1-0. Teraz powinni wr贸ci膰 do wygrywania. Na Camp Nou przyje偶d偶a Elche, czyli przedostatnia ekipa ligi. By膰 mo偶e dojdzie do kilku rotacji w sk艂adzie, ale jednak Barcelona powinna rozbi膰 jedn膮 z najs艂abszych dru偶yn w LaLiga. By膰 mo偶e z udzia艂em Roberta Lewandowskiego, kt贸ry zapewne chcia艂by si臋 zrehabilitowa膰 za wtorek, gdy nie wykorzysta艂 kilku znakomitych okazji do strzelenia gola.

Elche p贸ki co ma ogromne k艂opoty. Remis z Almeri膮 to jedyna zdobycz. Maj膮 czego 偶a艂owa膰, bo terminarz ich nie rozpieszcza艂. Betis, Real Sociedad, Villarreal i Athletic, a teraz Barcelona. Cztery pora偶ki z faworytami i zanosi si臋 lada moment na pi膮t膮. Szkopu艂 w tym, 偶e w dw贸ch ostatnich grach tracili po cztery gole. Nie dobrze to wr贸偶y przed wizyt膮 w stolicy Katalonii, bo tam mo偶e by膰 kolejny oklep od faworyta.

Barcelona – Elche kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Barcelona wygra, kurs: 1.08

Remis, kurs: 12

Elche wygra, kurs: 25

Barcelona – Elche nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo Barcelony, kt贸ra nie straci dodatkowo gola.

Nasze typy Barca powy偶ej 2,5 bramki 1,45

Barca wygra do 0 1,65

Barcelona – Elche fakty meczowe

Spotkanie drugiej z przedostatni膮 ekip膮 LaLiga. Obie dru偶yny dzieli 12pkt: 13 do 1 na korzy艣膰 gospodarzy

Barcelona ma seri臋 4 mecz贸w wygranych w lidze, remisie na inauguracje z Rayo

Elche zremisowa艂o z Almeri膮. Ponadto pora偶ki: 0:3 z Betisem, 0:1 z Realem Sociedad, 0:4 z Villarrealem i 1:4 z Athletikiem Bilbao

W ubieg艂ym sezonie Barcelona wygra艂a 3:2 u siebie i 2:1 na wyje藕dzie z Elche

