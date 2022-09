🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Anglia – Niemcy 🇩🇪 Typy, kursy (26.09.2022)

Rywalizacja w trzeciej grupie dywizji A Ligi Narod贸w przynios艂a sporo niespodzianek. Na jedno spotkanie do ko艅ca fazy grupowej faworytami, by awansowa膰 do Final Four s膮 W臋grzy, natomiast sw贸j spadek do ni偶szej dywizji przypiecz臋towali ostatnio Anglicy.

Anglia – Niemcy zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Reprezentacja Anglii nie ma zbyt wielu powod贸w do optymizmu. Synowie Albionu fatalnie zaprezentowali si臋 w tej edycji Ligi Narod贸w i na jedn膮 kolejk臋 przed zako艅czeniem rywalizacji mog膮 ju偶 by膰 pewni spadku do ni偶szej dywizji. W ostatniej kolejce Anglikom przyjdzie zmierzy膰 si臋 z Niemcami, kt贸rzy w Lidze Narod贸w nie walcz膮 ju偶 o nic i na pewno zako艅cz膮 faz臋 grupow膮 na trzecim miejscu.

Niemcy r贸wnie偶 nie zaprezentowali si臋 jednak na miar臋 oczekiwa艅 i wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu dotychczasowych spotka艅. Sprawia to, ze nasi zachodni s膮siedzi nie licz膮 si臋 ju偶 w walce o awans do Final Four, ale mog膮 by膰 r贸wnie偶 spokojni o utrzymanie w dywizji A. Z racji tego, 偶e wielkimi krokami zbli偶aj膮 si臋 jednak mistrzostwa 艣wiata, na pewno warto by艂oby zako艅czy膰 rozgrywki Ligi Narod贸w w dobrych nastrojach.

Anglia – Niemcy nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy, si臋, 偶e bez ci膮偶膮cej na nich presji, zwyci臋stwo odnios膮 w poniedzia艂ek Anglicy.

Anglia – Niemcy kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Anglii, kurs: 2.45

remis, kurs: 3.2o

wygrana Niemiec, kurs: 3.05

Anglia – Niemcy fakty meczowe

Anglia nie wygra艂a ani jednego spotkania w Lidze Narod贸w

Niemcy wygrali tylko jeden mecz w obecnej edycji rozgrywek

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Anglia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

W艂ochy – Anglia 1:0

Anglia – W臋gry 0:4

Anglia – W艂ochy 0:0

Niemcy – Anglia 1:1

W臋gry – Anglia 1:0

Niemcy – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Niemcy – W臋gry 0:1

Niemcy – W艂ochy 聽5:2

W臋gry – Niemcy 1:1

Niemcy – Anglia 1:1

W艂ochy – Niemcy 1:1

