Mallorca – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (01.10.2022)

Ostatni sobotni mecz LaLiga to czas na powr贸t Roberta Lewandowskiego na powr贸t do ligowej rzeczywisto艣ci. Rywalem Mallorca, kt贸ra nie藕le sobie radzi w tym sezonie. Lekko Barcelonie nie b臋dzie, ale powinni wygra膰, by dotrzyma膰 kroku Realowi Madryt.

Mallorca – Barcelona zapowied藕 (sobota, 21:00)

Jak na razie bardzo dobrze spisuj膮 si臋 gracze z Balear贸w. Mallorca zajmuje 10. miejsce w lidze, co wydaje si臋 by膰 wynikiem ponad stan. Przegrali tylko dwa razy, a mowa o spotkaniach z Betisem i Realem Madryt. W tych meczach stracili 6 z 7. goli, kt贸re rywale potrafili im strzeli膰. Poza tym tylko Girona trafi艂a do bramki Predraga Rajkovicia. By艂y golkiper Reims to jeden z lepszych, aczkolwiek niedocenianych transfer贸w tego lata do LaLiga, jak dot膮d.

Barcelona solidnie os艂abiona po przerwie reprezentacyjnej. Wypada Kounde, wypada Araujo oraz Depay. Tylko ten ostatni nie ma wp艂ywu na ustalanie podstawowego sk艂adu. Nie ma jednak w膮tpliwo艣ci, 偶e Xavi b臋dzie mia艂 sporo k艂opot贸w z zestawieniem linii defensywnej. Kadra szeroka, ale jednak wypadaj膮 dwa kluczowe ogniwa od pocz膮tku sezonu. Teraz przed nimi kilka wa偶nych tygodni, gdy trzeba trzyma膰 si臋 blisko Realu Madryt, a偶 do El Clasico, kt贸re odb臋dzie si臋 ju偶 16 pa藕dziernika na Bernabeu.

Mallorca – Barcelona kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Mallorca, kurs: 8.20

remis, kurs: 5.30

Barcelona, kurs: 1.35

Mallorca – Barcelona nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci i jednocze艣nie gola ze strony Roberta Lewandowskiego.

Nasze typy Lewandowski strzeli 1,49

Barcelona powyżej 2,5 bramki 2,25

Mallorca – Barcelona fakty meczowe

Spotkanie 10. z drug膮 dru偶yn膮 LaLiga. obie ekipy dzieli 7pkt: 9 do 16 na korzy艣膰 go艣ci

Barcelona to najlepsza defensywa i ofensywa ligi: bilans 18:1

Mallorca straci艂a 7 goli, z czego a偶 cztery przeciwko Realowi Madryt

W ubieg艂ym sezonie Blaugrana wygra艂a oba mecze: 1:0 na wyje藕dzie i 2:1 u siebie

