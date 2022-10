Brentford – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.10.2022)

Pi臋膰 ostatnich mecz贸w to pi臋膰 kolejnych wygranych Chelsea. The Blues s膮 na dobrej 艣cie偶ce i z pewno艣ci膮 w 艣rodowe derby Londynu b臋d膮 chcieli pozosta膰 na tej drodze. Rywalem Brentford, kt贸ry gra w kratk臋. Faworytem oczywi艣cie go艣cie.

Brentford – Chelsea zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Ekipa Grahama Pottera w naprawd臋 wysokiej dyspozycji. Wygrali pi臋膰 kolejnych mecz贸w i znacznie poprawili swoj膮 sytuacje w Lidze Mistrz贸w oraz Premier League. Dwukrotnie pokonanie Milanu sprawi艂o, 偶e The Blues s膮 liderem grupy i maj膮 autostrad臋 do 1/8 fina艂u. W lidze ograli kolejno Crystal Palace, Wolves i Aston Ville. Teraz rywal z podobnej p贸艂ki. Kr贸tko m贸wi膮c Chelsea musi wygra膰 i goni膰 pierwsz膮 tr贸jk臋. Tym bardziej 偶e przed mundialem czekaj膮 ich jeszcze trudne mecze z Manchesterem United czy Arsenalem, gdzie o punkty b臋dzie znacznie trudniej, ni偶 w 艣rodowy wiecz贸r.

Brentford na 9. miejscu w tabeli, ale to ekipa graj膮ca w kratk臋. Potrafili zrobi膰 Leeds 5:2 na pocz膮tku wrze艣nia, by miesi膮c p贸藕niej dosta膰 podobne lanie od Newcastle – 1:5. W mi臋dzyczasie 0:3 z Arsenalem i 0:0 z Bournemouth. Z艂a seria zosta艂a przerwana w miniony weekend, gdy ograli Brighton 2:0. Wida膰, 偶e nadal to ekipa g艂贸wnie w艂asnego boiska, gdzie zgarn臋li 10 z 13. punkt贸w. W domu przegrali tylko z Arsenalem, a poza tym bilans 3-1-0, w tym wygrana z United a偶 4:0.

Brentford – Chelsea kursy bukmacher贸w

Brentford – Chelsea nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Chelsea w dw贸ch odmianach. Jedna to czysta “2”, a drugi typ to pr贸ba z艂apania wy偶szego kursu, czyli kolejna wygrana do zera.

Brentford – Chelsea fakty meczowe

Spotkanie 9. z czwart膮 ekip膮 Premier League. Obie dru偶yny dzieli 6pkt: 13 do 19 na korzy艣膰 go艣ci

Chelsea wygra艂a pi臋膰 ostatnich mecz贸w, licz膮c wszystkie rozgrywki

W czterech ostatnich grach The Blues nie stracili gola

Brentford u siebie zgarn臋艂o 10 z 13. wszystkich zdobytych punkt贸w

W ubieg艂ym sezonie Chelsea wygra艂a na terenie rywala dwa razy: 1:0 w lidze oraz 2:0 w 1/4 fina艂u EFL Cup

