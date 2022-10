PSV – NEC Nijmegen 🇳🇱 Typy, kursy (30.10.2022)

Po pokonaniu Arsenalu w rozgrywkach Ligi Europy pi艂karze PSV Eindhoven podejmowa膰 b臋d膮 NEC Nijmegen. Bez w膮tpienia faworytem tego meczu b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy znajduj膮 si臋 dziesi臋膰 pozycji wy偶ej w tabeli Eredivisie, ni偶 ich rywale.



PSV – NEC zapowied藕 (niedziela, 14:30)

Przed tygodniem PSV ponios艂o niespodziewan膮 pora偶k臋 z Groningen 2:4. Ekipa z Eindhoven znacznie lepiej spisa艂a si臋 w czwartek, kiedy ogra艂a w Lidze Europy Arsenal 2:0, co mo偶na uzna膰 za spory sukces – dla Kanonier贸w by艂a to dopiero druga pora偶ka w ca艂ym sezonie. Wracaj膮c do ligi holenderskiej, to PSV na ten moment ma cztery punkty straty do prowadz膮cego Ajaksu. Z pewno艣ci膮 pi艂karze Ruuda van Nisterloy’a nie b臋d膮 chcieli pozwoli膰 sobie na kolejn膮 wpadk臋.

Przeciwnikiem PSV b臋dzie NEC Nijmegen, kt贸re zajmuje dwunast膮 pozycj臋 w tabeli. W ostatnich pi臋ciu meczach by艂y klub Andrzeja Niedzielana a偶 trzykrotnie dzieli艂 si臋 punktami. Obecnie najwi臋ksz膮 gwiazd膮 zespo艂u jest wyst臋puj膮cy w bramce Jasper Cillessen, kt贸ry trafi艂 na Goffertstadion z Valencii. W ostatnim meczu do艣wiadczony golkiper musia艂 wyci膮ga膰 pi艂k臋 z siatki a偶 trzykrotnie. Jak b臋dzie teraz?

PSV – NEC Nijmegen kursy bukmacher贸w

Bukmacher SUPERBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

PSV wygra, kurs: 1.25

Remis, kurs: 6.50

NEC wygra, kurs: 11.00

PSV – NEC Nijmegen nasze typy

Naszym zdaniem gospodarze wygraj膮 ten mecz wi臋cej, ni偶 jednym trafieniem.

Nasze typy PSV handicap -1,5 1.65 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 3,5 gola w meczu 1.85 ZAGRAJ

PSV – NEC Nijmegen fakty meczowe

PSV znajduje si臋 dziesi臋膰 miejsc wy偶ej w tabeli, ni偶 NEC Nijmegen

NEC zremisowa艂o trzy spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

PSV traci cztery punkty do lidera

PSV pi臋膰 poprzednich spotka艅

PSV – Arsenal 2:0

Groningen – PSV 4:2

Arsenal – PSV 1:0

PSV – Utrecht 6:1

PSV – Zurich 5:0

NEC Nijmegen pi臋膰 poprzednich mecz贸w

NEC – GO Ahead Eagles 3:3

NEC – Fortuna Sittard 3:2

Sparta Rotterdam – NEC 2:0

NEC – Excelsior 1:1

NEC – Feyenoord 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lyon – Lille