🇦🇷 Argentyna – Arabia Saudyjska 🇸🇦 Typy, kursy (22.11.2022)

Pierwszy mecz w grupie C. Zanim Polska i Meksyk wyjd膮 na muraw臋, najpierw odb臋dzie si臋 spotkanie Argentyna – Arabia Saudyjska. Zdecydowanym faworytem b臋dzie dru偶yna z Ameryki Po艂udniowej. Oni przyjechali do Kataru po z艂oto, zatem chc膮 rozpocz膮膰 od pewnego triumfu. Czy Saudyjczycy s膮 w stanie pokrzy偶owa膰 im szyki?

Argentyna – Arabia Saudyjska zapowied藕 (wtorek, 11:00)

Albicelestes nie przegrali od 36. mecz贸w na arenie mi臋dzynarodowej. To kapitalna seria, kt贸ra by艂a tak偶e zwie艅czona Copa America przed rokiem, pokonuj膮c Brazyli臋 w finale na ich terenie. To ogromny sukces kadry Lionela Scaloniego. Teraz celem jest znowu zameldowanie si臋 przed Canarinhos, kt贸rzy s膮 g艂贸wnym faworytem do wygranej w turnieju. Argentyna chcia艂aby zgarn膮膰 z艂oty medal, kt贸rego im brakuje od d艂u偶szego czasu. Zw艂aszcza, 偶e dla Leo Messiego to prawdopodobnie ostatni mundial w karierze i ostatnia okazja na zwie艅czenie wielkiej kariery.

Arabia Saudyjska przyje偶d偶a do pobliskiego Kataru w roli kopciuszka. Ka偶de inne miejsce ni偶 czwarte w grupie, b臋dzie uznawane za sukces Saudyjczyk贸w. Ich plusem jest najlepsze zgranie spo艣r贸d wszystkich kadr. Wszyscy pi艂karze graj膮 w lokalnej lidze, a ta sko艅czy艂a znacznie wcze艣niej. Dzi臋ki temu od 22 pa藕dziernika Arabia Saudyjska zagra艂a… sze艣膰 sparing贸w. Warto doda膰, 偶e ostatni przegra艂a 0:1 z Chorwacj膮, ale zebra艂a du偶o pozytywnych s艂贸w, za sw贸j ofensywny i atrakcyjny futbol.

Argentyna – Arabia Saudyjska kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Argentyna, kurs: 1.15

remis, kurs: 8.00

Arabia, kurs: 26.00

Argentyna – Arabia Saudyjska nasze typy

Stawiamy na pewn膮 wygran膮 Argentyny, w kt贸rej udzia艂 bramkowy b臋dzie mia艂 Leo Messi.

Nasze typy Leo Messi strzeli 1.52 Zagraj

Zagraj Argentyna wygra do 0 1.55 Zagraj

Argentyna – Arabia Saudyjska fakty meczowe

Pierwsze spotkanie grupy C, w kt贸rej jest tak偶e Polska i Meksyk

Argentyna jest niepokonana od 36. mecz贸w na arenie mi臋dzynarodowej

W tym roku kalendarzowym Albicelestes wygrali osiem mecz贸w i jeden zremisowali – 1:1 w Ekwadorze

Arabia Saudyjska od 22 pa藕dziernika rozegra艂a sze艣膰 mecz贸w towarzyskich

W azjatyckich eliminacjach Arabia Saudyjska wygra艂a grup臋 przed Japoni膮 i Australi膮

Ostatnie spotkanie tych ekip mia艂o miejsce w 2012 roku. Dziesi臋膰 lat temu pad艂 bezbramkowy remis w towarzyskim meczu

