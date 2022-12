Porto – Vizela 🇵🇹 Typy, kursy (16.12.2022)

Ostatnia kolejka fazy grupowej Pucharu Ligi w Portugalii. Porto kontra Vizela, a wi臋c pojedynek o wyj艣cie z grupy A. Zdecydowanym faworytem oczywi艣cie b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy chc膮 powalczy膰 o to trofeum.

Porto – Vizela zapowied藕 (pi膮tek, 21:30)

W lidze o mistrzostwo lekko nie b臋dzie, bowiem Benfica odjecha艂a ju偶 na osiem punkt贸w. Jak na standardy ligi portugalskiej, to du偶y dystans. Tym bardziej z tak graj膮c膮 maszyn膮 Rogera Schmidta. Jednak Puchar Ligi to ju偶 inna para kaloszy. Tutaj lada moment Porto mo偶e by膰 w 1/4 fina艂u, oczywi艣cie pod warunkiem, 偶e wyjdzie z grupy. Nikt sobie nie wyobra偶a innego scenariusza pod wzgl臋dem meczu z Vizel膮. Rywal znacznie s艂abszy, wi臋c w teorii to powinno by膰 艂atwe zadanie, by wygra膰 zdecydowanie.

Vizela po dw贸ch kolejkach ma dwa punkty. Najpierw 2:2 z Chaves, potem 1:1 z Mafra. Trzeci remis by艂by sukcesem, chocia偶 nie da艂by nic. Tutaj go艣cie musz膮 wygra膰, by awansowa膰 dalej, chocia偶 i to nie daje im 100% pewno艣ci, 偶e przejd膮 do kolejnej fazy. W lidze w tym sezonie d艂ugo straszyli Porto, z kt贸rymi ostatecznie przegrali 0:1 u siebie. Teraz jednak wyjazd na Estadio do Dragao, wi臋c poprzeczka zawieszona znacznie wy偶ej.

Porto – Vizela kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Porto, kurs: 1.24

remis, kurs: 5.50

Vizela, kurs: 9.00

Porto – Vizela nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo FC Porto.

Porto – Vizela fakty meczowe

Spotkanie ostatniej kolejki fazy grupowej Pucharu Ligi Portugalii. Porto prowadzi z dorobkiem 4pkt, Vizela ma 2pkt

Gospodarze, by by膰 pewnym awansu musz膮 wygra膰, chocia偶 mog膮 awansowa膰 tak偶e po remisie

Vizela musi wygra膰 i liczy膰 na lepszy bilans bramkowy od Mafry

W sierpniu Porto ogra艂o Vizele 1:0 w meczu ligowym

