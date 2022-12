Monaco – Brest 🇫🇷 Typy, kursy (01.01.2023)

Wydaje si臋, 偶e to powinno by膰 spotkanie do jednej bramki. Monaco podejmuje Brest w Nowy Rok i jest zdecydowanym faworytem. Liczymy jednak na du偶膮 liczb臋 goli, bo wiele na to wskazuje.聽

Monaco – Brest zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Ekipa z Ksi臋stwa Monaco w dobrym stylu wr贸ci艂a do Ligue 1. Pokonali w 艣rod臋 3:2 Auxerre, chocia偶 wygrana nie przysz艂a im lekko. Z ratunkiem przyszed艂 jednak debiutant w lidze Eliesse Ben Seghir. 17-latek strzeli艂 dwa gole, kt贸re da艂y komplet punkt贸w zespo艂owi. Dzi臋ki temu Monaco jest na pi膮tym miejscu, po pierwszej kolejce w 2023 roku mo偶e wskoczy膰 jeszcze wy偶ej. Celem oczywi艣cie nie tylko europejskie puchary, co powr贸t Ligi Mistrz贸w na Stade Louis II. Takie mecze, jak ten z Brestem to idealna okazja, by dopisa膰 do swojego bilansu kolejne trzy punkty.

Brest z kolei otwiera stref臋 spadkow膮 z dorobkiem 13pkt. Dla nich powr贸t do ligi rozpocz膮艂 si臋 pechowo pod k膮tem terminarza. By艂 Lyon, teraz Monaco, a za moment jeszcze Lille. Wspomniane spotkanie z Lyonem to do艣膰 bolesna domowa pora偶ka 2:4. Wynik mo偶e nie wygl膮da najgorzej, ale jednak cztery stracone gole na restart to z艂y wynik. Patrz膮c w kontek艣cie kolejnych gier, w kt贸rych czeka ich starcie z jeszcze lepszymi liniami ofensywnymi w Ligue 1.

Monaco – Brest kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Monaco wygra, kurs: 1.47

Remis, kurs: 4.80

Brest wygra, kurs: 6.30

Monaco – Brest nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, ale tak偶e na mecz, w kt贸rym padn膮 przynajmniej trzy gole.

Nasze typy Monaco 1.47 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1.57 Zagraj

Monaco – Brest fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z 17. dru偶yn膮 Ligue 1. Obie ekipy dzieli 17pkt: 30 do 13 na korzy艣膰 gospodarzy

Monaco zdoby艂o u siebie tylko 11pkt w o艣miu meczach. W tych grach pad艂o a偶 30 goli

Brest poza domem zgarn膮艂 7pkt i ma bilans bramkowy 11:15

W meczach obu tych ekip pad艂o du偶o goli na restart rozgrywek. Monaco wygra艂o 3:2 z Auxerre, za艣 Brest przegra艂 2:4 z Lyonem

Ostatni mecz tych ekip na Stade Louis II zako艅czy艂 si臋 wygran膮 gospodarzy 4:2 w 37. kolejce poprzedniego sezonu. Co ciekawe w贸wczas go艣cie prowadzili ju偶 2:0..

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Nantes – Auxerre (niedziela)