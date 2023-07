Mbappe mówi nie! Pasja wygrała z pieniędzmi

Niedawno informowaliśmy o rekordowej ofercie Al-Hilal za Kyliana Mbappe. Saudyjski klub był gotów zapłacić 700 milionów euro za Francuza (transfer + pensja). Ten odmówił transferu do Arabii Saudyjskiej.

Kylian Mbappe mógł pobić rekord transferowy. Al-Hilal zaoferowało za piłkarza aż 700 milionów euro, co byłoby wynikiem nie do przebicia. 300 milionów miało być przeznaczone na transfer, a po 200 milionów za sezon gry. Jak donoszą media, Francuz nie jest zainteresowany transferem do Arabii Saudyjskiej. Marzeniem gwiazdy PSG jest wygranie Ligi Mistrzów i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do Realu Madryt.

◉ Mbappé doesn’t want to negotiate with Al Hilal.

◉ PSG sources believe he agreed a secret pre deal with Real Madrid.

◉ PSG, convinced Kylian ONLY wants to sign for Madrid.

◉ Al Hilal agreed terms with Verratti, as revealed — talks on with PSG.

