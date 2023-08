Znamy składy na mecz Karabach – Raków Częstochowa

W środę Karabach podejmie Raków Częstochowa w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Początek spotkania jest zaplanowany na 18:00. Oto jak prezentują się oficjalne składy na mecz Karabach – Raków Częstochowa.

Karabach – Raków Częstochowa (02.08, 18:00) – oficjalne składy na mecz

Karabach: Mahammadaliyev – Bayramov, Mustafazade, Medina, Cafarquliyev – Janković, Júlio Romão – L. Andrade, Benzia, Zoubir – Xhixha

Raków Częstochowa: Kovačević – Racovițan, Arsenić, Svarnas, Tudor, Berggren, Papanikolaou, Jean Carlos, Cebula, Yeboah, Zwoliński

Raków Częstochowa powoli zaczyna sobie radzić bez swojego lidera – Iviego Lopeza. Do klubu ściągnięto jakościowych zawodników. Do Medalików dołączył niedawno Sonny Kittel, który zagwarantował wygraną w starciu z Karabachem. Miejmy nadzieję, że jednobramkowa zaliczka wystarczy, aby awansować do III rundy eliminacji.

Drużyna Rakowa jest zdecydowanie wyżej wyceniana. Według Transfermarkt wartość mistrza Polski to prawie 40 milionów euro. Karabach jest źle kojarzony przez polskich kibiców, gdyż często eliminował polskie drużyny z europejskich pucharów. Mistrz Azerbejdżanu wyceniany jest na 12,9 milionów euro.

Karabach – Raków Częstochowa (02.08, 18:00) – niezbędne informacje

Mecz Karabach – Raków Częstochowa odbędzie się w środę 2 sierpnia o 18:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Sport. Faworytem tego starcia jest Karabach, który przegrał w pierwszym spotkaniu 2:3.

