Raków Częstochowa wygrał swój dwumecz z Arisem i tym samym przechodzi do IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Dobra postawa Medalików sprawiła, że opinią na temat nowego trenera mistrza Polski, Dawida Szwargi postanowił podzielić się Zbigniew Boniek.

Dawid Szwagra godnie zastępuje Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa

Marek Papszun trenował Raków od 2016 roku. Przez wszystkie lata jego kadencji, zespół z Częstochowy bardzo się rozwinął. W ostatnim sezonie Medaliki zdobył mistrzostwo polski, a Papszun po zakończeniu rozgrywek odszedł z klubu. Od nowego sezonu Ekstraklasy, Marka Papuszna zastąpił – Dawid Szwarga. Nie wiadome było jednak jak spisze się Szarga. Można powiedzieć, że nowy szkoleniowiec godnie zastępuje dawnego trenera.

Medaliki przez fazy eliminacji do Ligi Mistrzów idą jak burza. Dzięki wygranej z Arisem, mistrzowie Polski awansowali do IV fazy eliminacji. Oznacza to, że jeżeli wygrają kolejną rundę będą mogli cieszyć się z fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeżeli jednak przegrają, zagrają w Lidze Europy. Kiedy powiedziałem, ze zmiana trenera w Rakowie może wyzwolić nową, pozytywną energię to wiedziałem co mówię. Nowa synergia, nowe rozwiązania. Czasami tak się dzieje- psychologia. Ps. Nic absolutnie nie ujmując trenerowi Papszunowi – napisał Zbigniew Boniek na Twitterze.



Kiedy Medaliki zmierzą się w IV rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów?

Rywalem Rakowa Częstochowy będzie, FC Kopenhaga. Pierwsze starcie zaplanowane jest na 22 sierpnia na godzinę 21:00. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 sierpnia, również o godzinie 21:00.