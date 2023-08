Betfan kurs 1.69 Austria Wiedeń vs Legia Warszawa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Niewykluczone, że to może być smutny czwartkowy wieczór dla kibiców stołecznego klubu. Legia Warszawa nie popisała się w pierwszym meczu przed własną publicznością i przegrała z Austrią Wiedeń rezultatem 1:2. Przy obecnym systemie straty nie są aż tak trudne do odrobienia, bo żeby doprowadzić do dogrywki wystarczyłoby strzelić jedną bramkę i zagrać na „zero z tyłu”. To jednak bardzo optymistyczny scenariusz i na pewno gospodarze łatwo skóry nie sprzedadzą. Piłkarze z Warszawy nie mają nic do stracenia i muszą od pierwszych minut przejść do ataku. Czy to okaże się skuteczne? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Austria Wiedeń vs Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Fani z Warszawy w smutnych nastrojach opuszczali stadion przy ulicy Łazienkowskiej tydzień temu. Legia zagrała bardzo słabo i w pewnym momencie miała nawet dwubramkową stratę. Kontaktowego gola udało się strzelić dopiero w ostatnich minutach regulaminowego czasu gry, dzięki czemu warszawianie zachowali jeszcze szanse na awans do kolejnej rundy. To jednak będzie bardzo wymagające zadanie, bo Austria Wiedeń przed własną publicznością potrafi postraszyć wyżej notowanego rywala, a patrząc obiektywnie, Legia sportowo jest lepszym zespołem.

Mimo wszystko ciężko oczekiwać, żeby piłkarze stołecznego klubu zdominowali spotkanie od pierwszych minut. Raczej ich ataki będą nieśmiałe, ponieważ utrata bramki może całkowicie zrujnować resztki szans na awans. Mimo wszystko, nadejdzie moment w tym pojedynku, że trzeba będzie podjąć pewne ryzyko. Może do dotyczyć jednych i drugich. BTTS po kursie @1.69 wygląda dość atrakcyjnie.



Zapowiedź meczu Austria Wiedeń vs Legia Warszawa

W czwartkowy wieczór z europejskimi pucharami pożegna się Pogoń Szczecin i Legia zrobi wszystko, by nie podzielić jej losu. Piłkarze z Warszawy chcą wrócić na szczyt nie tylko na krajowym podwórku, ale również w rozgrywkach międzynarodowych. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu Legia grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA i z pewnością długoletni plan tego klubu zakłada powrót do tych historycznych chwil. Na ten moment to Raków rządzi i dzieli w tej kwestii.

Można być przekonanym, że Legia przy niekorzystnym wyniku rzuci się do rozpaczliwych ataków w drugiej połowie i bardzo możliwe, że przyniesie to zamierzony efekt. Posiadają naprawdę spory potencjał w ofensywnie i jeśli Austria Wiedeń podejdzie do tego meczu na lekkim luzie, mając dobry rezultat z pierwszej odsłony, może to się dla nich boleśnie zakończyć.

Kursy bukmacherskie Austria Wiedeń vs Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich starcie zapowiada się bardzo wyrównanie i Legia nie jest tutaj bez szans.



Bukmacher Wygrana Austrii Remis Wygrana Legii Betfan 2.66 3.40 2.56 Betcris 2.74 3.23 2.35 Fortuna 2.75 3.50 2.45

Gdzie obstawiać Austria Wiedeń vs Legia Warszawa

Eliminacje do Ligi Konferencji Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia Warszawa

Transmisji z tego spotkania zobaczymy w TVP2 i TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w czwartek o godzinie 19:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP2 TVP2 Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji TVP SPORT TVP SPORT Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus