Betfan kurs 1.85 Tottenham vs Manchester United Goście powyżej 12.5 fauli TAK Obstaw

Za nami pierwsza kolejka w angielskiej w Premier League. Trzeba przyznać, że większych niespodzianek początkowo nie zobaczyliśmy. Bardzo cieszy fakt, że w każdym spotkaniu padła przynajmniej jedna bramka i kibice nie musieli narzekać na brak emocji. To już czas na hitowy pojedynek. Przed nami w sobotni wieczór 19 sierpnia o godzinie 18:30 na Tottenham Hotspur Stadium miejscowe „Koguty” podejmą Manchester United i zapowiada się zacięte starcie. Z tej okazji przygotowałem dla was typ na ten mecz, by umilić oglądanie i dostarczyć dodatkowych emocji. Zapraszam do bukmacherskiej analizy.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Tottenham vs Manchester United – typy bukmacherskie

Tottenham zaczął od wyjazdowego remisu w małych derbach Londynu przeciwko Brentford 2:2 i to naprawdę jest całkiem przyzwoity wynik. Podopieczni Thomasa Franka już w zeszłym sezonie grali bardzo dobrze, szczególnie na własnym stadionie i nie jednej drużynie z czołówki napsuli krwi. „Koguty” mieli swoje sytuacje bramkowe, momentami dominowali, ale brakowało przede wszystkim zakończenia. Mają wysoki współczynnik strzelonych goli na własnym obiekcie, prawie 2 na mecz. Potrafią postraszyć w roli gospodarza i przekonał się o tym Manchester City i Chelsea wyjeżdżając stąd z porażkami.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

W tym przypadku skupimy się na grze gości i idziemy w statystyki. Czeka nas na pewno bardzo wyrównany mecz, gdzie gra toczyć się będzie głównie w środku pola. Jedni i drudzy po końcowym gwizdku chcieliby mieć na koncie komplet punktów, a do tego potrzebny będzie solidny pressing i świetna obrona. Myślę, że to United zagrają ostrzej i będą bardziej zdeterminowani, by ograbić Tottenham ze zwycięstwa. Over 12.5 fauli po kursie @1.85 brzmi naprawdę solidnie.

Zapowiedź meczu Tottenham vs Manchester United

Tottenham Hotspur rozpoczął nową erę bez Harry’ego Kane’a, który po wielu próbach, spekulacjach, zawirowań w końcu opuścił Londyn i przeniósł się do Bayernu Monachium. Czas na nowy rozdział w historii klubu z Londynu, choć nie zapominajmy, że z podobnymi problemami muszą zmierzyć się goście, którzy też chcą odzyskać dawny blask. Czeka nas zatem bardzo ciekawy mecz, w którym jedni i drudzy będą chcieli udowodnić swoją wartość. Nikogo nie zdziwiłby tutaj remis po końcowym gwizdku arbitra.

Kursy bukmacherskie Tottenham vs Manchester United

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów naprawdę ciężko wskazać faworyta. Tottenham jest gospodarzem, ale patrząc kursach, analitycy większe szanse dają gościom z Manchesteru.



Bukmacher Wygrana Tottenhamu Remis Wygrana United Betfan 2.83 3.70 2.34 Betcris 2.80 3.77 2.34 Fortuna 2.85 3.75 2.36

Gdzie obstawiać Tottenham vs Manchester United

Wszystkie mecze angielskiej Premier League możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Tottenham vs Manchester United

Transmisja tego spotkania odbędzie się na platformie Viaplay . Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 18:30.