W letnim okienku transferowym Kamil Grabara łączony jest z wieloma topowymi klubami. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, bramkarz może opuścić duński klub i przenieść się do Serie A.

Gdzie będzie grał Grabara w obecnym sezonie?

Kamil Grabara to jeden z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy. W przyszłości może zostać zastępcą Wojciecha Szczęsnego w bramce reprezentacji Polski. 24-latek podczas obecnego okienka transferowego łączony był z wieloma topowymi zespołami. Jakiś czas temu zawodnikiem FC Kopenhagi interesowała się Fiorentina oraz Bayern Monachium. Polak gra w duńskiej drużynie od 2021 roku, do której trafił z Liverpoolu za 3,5 milionów euro. W nowym zespole z miejsca stał się bardzo ważnym piłkarzem i jest podstawowym wyborem w bramce.

Kontrakt Grabary z klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Działacze FC Kopenhagi są bardzo zadowoleni z Polaka. W programie Meczyki.pl na Youtube, Tomasz Włodarczyk przekazał, że bramkarzem interesują się zespoły z Bundesligi oraz topowe drużyny z Serie A takie jak: Juventus, Milan oraz Inter. Najbardziej prawdopodobne jest jednak, że Kamil Grabara zostanie w drużynie z Kopenhagi. Wiele zależy od awansu FC Kopenhagi do Champions League. Aby to zrobić, klub musi najpierw pokonać Raków Częstochowa w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Duńczycy pierwsze spotkanie wygrali 1:0.

,,Kamil Grabara prawdopodobnie zostanie w FC Kopenhaga, jeśli ta przejdzie Raków i zagra w Lidze Mistrzów, ale jednocześnie może dogadać się z nowym pracodawcą. Słyszę o Bundeslidze lub którymś z trzech topowych klubów Serie A – Milan, Inter lub Juventus. Nie wiem dokładnie który” – mówi Włodarczyk.

Statystyki Grabary w Kopenhadze

Bramkarz jest wychowankiem Ruchu Chorzów. Do FC Kopenhagi trafił z Liverpoolu w 2021 roku. Dla duńskiego zespołu wystąpił w 85 meczach, 39 razy zachował czyste konto oraz wpuścił 72 gole.

Fot. PressFocus