Neal Maupay pyskuje do kolejnego piłkarza

Dopiero co Neal Maupay prowokował Jamesa Maddisona darterską celebracją. W meczu z Manchesterem City obrał sobie inny cel – Kyle’a Walkera. Dogryzał Walkerowi tematem jego licznych zdrad i dwójki dzieci z jedną kochanką.

Kyle Walker i Neal Maupay wdali się w ostrą sprzeczkę podczas meczu Manchesteru City nad Brentford na stadionie Gtech Community Stadium. W 81. minucie Walker miał wyraźne pretensje do arbitra i pokazywał palcem na Neala Maupaya. Zgłosił sprawę do sędziego głównego – Jarreda Gilletta i technicznego – Stuarta Atwella. Wściekły Kyle Walker zagroził, że Neal Maupay zostanie przez niego znokautowany. Napastnik Brentford naśmiewał się z jego prywatnych perypetii, zdrad wywiadu w „The Sun”, w któeym przeprasza żonę i dwójki jego dzieci z kochanką. Tak ujawnił w „Daily Mail” biegły sądowy i specjalista medycyny sądowej czytający z ruchu warg – Jeremy Freeman.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A lip reader has revealed that Kyle Walker threatened to knock out Neal Maupay during Man City's game against Brentford last night! 🇫🇷

Maupay had whispered taunts about Walker's children which angered him so much:

'I'm gunna knock him out. Ref he spoke about my kids, he… pic.twitter.com/cJhLhteRSK

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 6, 2024