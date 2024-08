Serie A: Polak zagra z wicemistrzem świata w jednej drużynie

Serie A i Polak – to bardzo popularne połączenie. Od niedawna mamy na Półwyspie Apenińskim kolejnego rodaka, tym razem mowa o Filipie Marchwińskim, który za trzy miliony euro zasilił Lecce. Klub z dolnej części tabeli leży na południu Włoch i jego budżet płacowy należy do najniższych w lidze, bowiem mówimy o kwotach pokroju 14 milionów euro za całą kadrę. Kwota ta się co nieco zwiększy – Lecce zatrudniło bowiem wicemistrza świata 2018 – Ante Rebicia.

Serie A: Polak zagra z wicemistrzem świata

Ante Rebić od niedawna był wolnym agentem. Rozwiązał on bowiem za porozumieniem stron kontrakt w tureckim Besiktasie. Po raz ostatni w Turcji Chorwat zagrał pół roku temu, bo 12 lutego w starciu z Kayserisporem. Niedawny jeszcze bohater San Siro rozegrał tam ostatnie 10 minut spotkania.

Ante Rebic’le Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Ante… pic.twitter.com/lNMiOi0CTg — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 31, 2024

Jego przygoda nad Bosforem to jedno wielkie rozczarowanie – jedną z korzyści jest jedynie jego cena, gdyż Milan otrzymał raptem pół miliona euro latem 2023 roku. W klubie, który chwilowo prowadził także były selekcjoner polskiej kadry, Fernando Santos, rozegrał on 23 spotkania i strzelił jednego gola, dokładając do tego cztery asysty.

Rebić rozegrał zaledwie 691 minut w barwach tureckiej drużyny. Zimą na jego pozycję sprowadzono Ernesta Muciego z Legii, gdyż Chorwat zwyczajnie „nie dojeżdżał”. Po rozwiązaniu umowy w Turcji zainteresowana jego usługami była Monza. Piłkarz skończył jednak w Lecce. Będzie on kolegą Filipa Marchwińskiego, który niedawno trafił tam z Lecha Poznań. Rebić to wicemistrz świata z 2018 roku – na turnieju w Rosji zagrał w sześciu z siedmiu spotkań i zdobył piękną bramkę z Argentyną w meczu grupowym (3:0, 21 czerwca).

Lecce czyli czwarty włoski klub Rebicia

Chorwat w klubie z Serie A zagra po raz czwarty. Ponad dekadę temu trafił do Fiorentiny, gdzie zagrał przez pięć lat raptem kilkanaście meczów. Stamtąd na wypożyczeniu był on w Hellasie Werona, jednak bardziej pamiętano go tam jako anegdotę z racji spożywania dzień w dzień kilogramowej porcji świeżego kurczaka. Jako zmiennik w meczu MŚ w Brazylii, zszedł z boiska po 20 minutach z powodu czerwonej kartki.

Jego do tej pory końcowe miesiące jako piłkarza w świetnej formie to zdecydowanie Milan, do którego trafił z Eintrachtu Frankfrut po wygraniu DFB Pokal. Chorwat miał co prawda słabe pół roku w Serie A, ale jak już w styczniu 2019 roku wszedł na obroty, to stał się ulubieńcem kibiców. W dwóch kolejnych sezonach zanotował po 11 trafień ligowych – sezon 2022/23 jednak to ”dno i wodorosty”, gdyż od października nie trafił ani razu, a w ostatnich sześciu kolejkach czterokrotnie nie złapał minut.

Lecce po dwóch kolejkach zamyka tabelę Serie A – jako jedyne nie zapisało na swoje konto punktów, jako jedna z dwóch drużyn (z Monzą) jest też bez trafienia ani punktów. 0:4 z Atalantą, a także 0:2 z Interem to wyniki ”Salentinich”. Trafił im się jednak trudny terminarz na początek.

Fot. Screen YouTube/ Besiktas