Weghorst wraca do Eredivisie

Wout Weghorst polskim kibicom kojarzy się przede wszystkim z bramki dla „Oranje” gwarantującej zwycięstwo na Euro 2024. Teraz – jak podaje Mike Verweij – Burnley oraz Ajax Amsterdam doszły do porozumienia w sprawie transferu utrapienia naszej kadry. Kwota jest dość niewielka, ponieważ wielokrotny mistrz Holandii zapłaci za napastnika niecałe 5 milionów euro.

Weghorst i jego początki

W 2018 roku niemiecki Wolfsburg zapłacił za tego rosłego napastnika 10,5 miliona euro, co okazało się całkiem trafioną inwestycją. Weghorst rozegrał bowiem w swoim pierwszym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając łącznie 18 bramek. W Bundeslidze na przestrzeni kolejnych lat był po prostu gwarantem bramek, jako typowa 9-tka. 70 goli w 144 spotkaniach dla Wolfsburga robiły wrażenie, więc nie dziwił wzrost jego wartości na rynku.

Wout Weghorst is heading to @BurnleyOfficial. In his time with #VfLWolfsburg: 1⃣4⃣4⃣ apps

7⃣0⃣ goals …but only one Wout Weghorst Thanks for the memories and best of luck for the future Wout! 👏 pic.twitter.com/B1McJBmORx — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) January 31, 2022

Holender wzbudzał zainteresowania wielu klubów, a ostatecznie w 2022 roku przeniósł się do Anglii, gdzie podpisał kontrakt z Burnley. Jednak ten transfer raczej ciężko będzie określić mianem udanego, ponieważ Wout grał tylko przez pierwsze pół roku. Później pojawiały się kolejne wypożyczenia. Najpierw trafił do tureckiego Besiktasu, by po zaledwie połowie sezonu wrócić na jeden dzień do Burnley i znów zmienić miejsce pobytu, tym razem kierując się do czerwonej części Manchesteru.

Co prawda jego przygoda w Anglii nie przyniosła z jego strony zbyt wiele bramek, ale warto odnotować, że razem z United zdobył Puchar Ligi w 2023 roku.

Ostatnio Niemcy, teraz Holandia

Sezon 2023/24 był nieco stabilniejszy dla Weghorsta, ponieważ cały spędził w niemieckim Hoffenheim. Prezentował dość średnią dyspozycję, w dodatku trapiło go kilka mniejszych kontuzji. Ostatecznie w 28 występach był w stanie strzelić 7 goli. To pozwoliło mu pojechać na Euro, gdzie jego wyczyny mogliśmy podziwiać chociażby w meczu z Polską. Teraz po 6 latach na obczyźnie ma wrócić do Holandii, do Ajaxu Amsterdam.

BREAKING: #Ajax en #Burnley bereiken nachtelijk akkoord over Wout #Weghorst.

💰transfersom aanzienlijk lager dan 5 miljoen euro die Silvano #Vos oplevert.

✍️ advocaten zetten afspraken op papier.

✔️ alleen nog medische keuring.https://t.co/wq0wDfeVDU — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 28, 2024

Wielokrotny mistrz Holandii spokojnie przyglądał się sytuacji napastnika, nie wchodząc w negocjacje zbyt wcześnie. Sporo mówiło się bowiem o tym, że zawodnik znów zagra w Turcji. Teraz jak podaje Mike Verweij kwota transferu nie wyniesie więcej niż 5 milionów, co wydaje się bardzo dobrą rynkową okazją.

Oczywiście mowa tutaj o 32-latku, lecz wydaje się, że jeszcze może sporo zdziałać w Eredivisie. Ajax chce zdecydowanie zabezpieczyć pozycję środkowego napastnika na najbliższą przyszłość. Weghorst może być idealnym uzupełnieniem z ławki, pracując niejako joker dla zespołu.

fot. screen YouTube/ESPN NL