Liga Mistrzów 2024/25: Polacy, którzy zagrają w tych rozgrywkach

Już we wtorek 17 września rusza Liga Mistrzów 2024/25, a konkretnie 33. edycja rozgrywek tytułowanych tym szyldem. Chociaż już ósmy rok z rzędu zabraknie polskiego klubu, to nie zabraknie w nich przedstawicieli Polski. Do tegorocznej edycji Champions League zgłoszonych zostało 14 Polaków z 12 klubów. Tylko kilku występować będzie w pierwszym składzie, a niektórzy znajdować się będą tylko w kadrze zespołu na te rozgrywki.

Wracająca po 24 latach do europejskich pucharów i zarazem debiutująca w Lidze Mistrzów Bologna jest jednym z dwóch uczestników tegorocznej edycji Champions League, w którego kadrze znalazło się dwóch Polaków. Dla strzegącego bramki Bolonii Łukasza Skorupskiego nie będzie to pierwsze zetknięcie z Ligą Mistrzów. W 2013 roku Skorupski trafił z Górnika Zabrze do Romy, a rok później zakwalifikował się z nią do Champions League.

Skorupski był tylko rezerwowym bramkarzem Romy, ale w sezonie 2014/15 zaliczył dwa występy w grupowych meczach przeciwko Manchesterowi City i Bayernowi. Na Etihad Stadium ówcześni wicemistrzowie Włoch zremisowali 1:1, a na Allianz Arena przegrali 0:2. Roma zakończyła zmagania grupowe za plecami tych drużyn i ”spadła” do 1/16 finału Ligi Europy. Ostatecznie ”Giallorossi” dotarli do 1/8 finału tych rozgrywek, a Skorupski wystąpił we wszystkich czterech meczach fazy pucharowej.

W latach 2015-17 Skorupski był wypożyczony do Empoli, a zanim w 2018 roku definitywnie opuścił Rzym na rzecz Bolonii, jeszcze jeden sezon spędził w stolicy Italii. W sezonie 2017/18 Roma dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, co jest jej najlepszym osiągnięciem w tych rozgrywkach. Skorupski jednak nie zaliczył żadnego występu w tamtej edycji Champions League. Tym samym domowy mecz ze Szachtarem Donieck będzie dla niego pierwszym od niemal dekady występem w tych rozgrywkach.

Z kolei niedawno obchodzący 20. urodziny Kacper Urbański zadebiutuje w europejskich pucharach. I tak jak za kadencji Thiago Motty Urbański miałby spore szanse na grę w pierwszym składzie, tak po przejęciu Bolonii przez Vincenzo Italiano w tym sezonie zaliczył… dziewięć minut w trzech meczach Serie A. Od 20 maja nie znalazł się w pierwszym składzie Bolonii, a od tamtego czasu sześć występów rozpoczynał w wyjściowej jedenastce – wszystkie w reprezentacji Polski.

