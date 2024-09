Europejska liga chce wycofania systemu VAR

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, Norweski Związek Piłki Nożnej prowadzi zaawansowane rozmowy na temat rezygnacji z wykorzystywania systemu VAR w Eliteserien oraz OBOS-ligaen. To dwie najwyższe ligi w tamtejszym futbolu. Norwegia może być pierwszym krajem, który zdecyduje się na tak radykalny krok.

System wideoweryfikacji VAR w założeniu miał być technologiczną nowością, która będzie pomagać arbitrom w podejmowaniu decyzji. Nie jest jednak bezbłędny, wręcz przeciwnie – regularnie powoduje nowe wątpliwości i grono przeciwników jest spore. Podczas EURO 2024 chociażby trener reprezentacji Holandii Ronald Koeman krytykował VAR.

Nie tak dawno w meczu holenderskiej Eredivisie pomiędzy Feyenoordem Rotterdam a Willem II Tilburg przestał działać system VAR. Wielu sytuacji nie dało się sprawdzić, w związku z czym decyzja sędziego głównego podjęta na boisku była tą ostateczną. W drugiej połowie spotkania gospodarze zostali ograbieni z potencjalnego rzutu karnego i ostatecznie zremisowali 1:1.

W Norwegii sceptycyzm wobec VAR dostrzec można na wszystkich stadionach. Kibice regularnie wywieszają transparenty protestacyjne, lecz to nie wszystko. Zdarzały się mecze, podczas których wchodzili na stadiony z 15-minutowym opóźnieniem oraz takie, które przerywali i rzucali przedmioty na boisko. 13 lipca w meczu pomiędzy Brann i Haugesund na boisko wjechał sterowany samochodzik, w którym umieszczona została raca. Lista „incydentów” jest długa i z kolejki na kolejkę się przedłuża.

Brann vs Haugesund

Brann fans threw a remote control car onto the pitch with pyro attached and drove it about, and held up a banner saying ‘Abolish VAR save football!’ 🚗 pic.twitter.com/6JEkaGOZFC

— Football Norway (@NorwayFooty) July 15, 2024