FC Barcelona – Young Boys 01.10 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.66 FC Barcelona - Young Boys Obie nie strzelą gola NIE Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Barcelona – Young Boys. Wtorek jesienną i wieczorową porą może oznaczać tylko jedno: Liga Mistrzów i wielkie emocje z nią związane! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami. Emocje gwarantowane!

Pierwszy gwizdek na Estadio Olimpico o godzinie 21:00 1 października, a na placu boju zobaczymy FC Barcelonę oraz szwajcarski Young Boys. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Lewy z kolejnym golem? Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

FC Barcelona – Young Boys – typy bukmacherskie

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o FC Barcelonie i to nawet w kontekście Polaka, ponieważ wszystkie media są zgodne: Wojciech Szczęsny wróci na boisko i lada chwila podpisze kontrakt z „Dumą Katalonii” pod nieobecność ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji. Gospodarze mieli fantastyczny start w hiszpańskiej La Lidze, bo wygrali siedem pierwszych spotkań i od samego początku przewodzą w tabeli. Nie były to byle jakie zwycięstwa, bo rozbili Valladolid aż 7:0, czy roznieśli w drobny pył Gironę strzelając jej aż cztery gole. W międzyczasie mocno oberwał także Villarreal (5:1).

To wszystko nie jest dziełem przypadku, bo Hansi Flick doskonale wie, po co trafił do tego klubu, poukładał zespół i to teraz procentuje. I nie zmieni tego nawet ostatni mecz w lidze, gdzie Katalończycy przegrali dość niespodziewanie 2:4 z Osasuną, którą regularnie lali. Każdy zespół ma gorszy dzień i tak było w tym przypadku. Nas cieszy postawa Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i jest liderem klasyfikacji strzelców. „Duma Katalonii” może nie rozpoczęła najlepiej swojej przygody w Champions League, bo we Francji przegrała z AS Monaco 1:2, ale rywal zagrał naprawdę dobry mecz, no i jednak „Barca” grała cały mecz w 10. W ostatnim meczu kilku kluczowych zawodników usiadło na ławce i odpoczywało, więc można tym wytłumaczyć ligową porażkę.

Young Boys jest kopciuszkiem i tutaj nie ma się co oszukiwać. Chociaż na drodze do Ligi Mistrzów stanęło im Galatasaray, które dwukrotnie pokonali: 3:2 i 1:0 w Stambule, więc nie można mówić o jakimś dziele przypadku. W lidze szwajcarskiej „Młodzi Chłopcy” zaczęli fatalnie i z bilansem (1-3-4) zajmują przedostatnie miejsce! Stracili aż 16 bramek, a jedyne zwycięstwo zanotowali nad najsłabszą drużyną w stawce – Winterthur. Na inaugurację fazy ligowej LM podejmowali przed własną publicznością angielską Aston Villę, ale nie mieli tutaj nic do powiedzenia i gładko przegrali 0:3. A teraz rywal znacznie mocniejszy.

FC Barcelona jest bardzo podrażniona ligową porażką, do składu wracają kluczowi zawodnicy, jest tu więc zdecydowanym faworytem. Moim zdaniem obie drużyny nie strzelą gola, mam tu na myśli gości.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – Young Boys

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem FC Barcelona – Young Boys. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście Polak Robert Lewandowski, który jest w formie – kurs 1.41. Duże szanse na zdobycie gola ma też Pau Victor – 1.76.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero druga kolejka w elitarnej Lidze Mistrzów, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Zwłaszcza Barcelona musi się odkuć po porażce. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – Young Boys

Mimo pierwszej porażki w La Lidze FC Barcelona jest w znakomitej formie, bo wygrała pozostałe siedem spotkań i jest na fotelu lidera. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów też nie poszło jej najlepiej, bo przegrała 1:2 z AS Monaco. Young Boys wygrało zaledwie jeden mecz na osiem rozegranych w lidze szwajcarskiej. Na inaugurację Champions League przegrało 0:3 z Aston Villą, a mogło więcej.

Przewidywane składy FC Barcelona – Young Boys

FC Barcelona : Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamal, Lewandowski, Raphinha

: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamal, Lewandowski, Raphinha Young Boys: Van Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula

Fot. PressFocus