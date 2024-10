Arsenal – PSG – zapowiedź hitu 2. kolejki Ligi Mistrzów

Zarówno Arsenal, jak i PSG nie poniosły jeszcze w swoich ligach żadnej porażki. „Kanonierzy” jednak w nowej Lidze Mistrzów zaczęli od remisu w Bergamo i to wywalczonego tylko dzięki bramkarzowi Davidovi Rayi, który obronił karnego i dobitkę od Mateo Reteguiego. PSG bardzo długo męczyło się z Gironą, w zdobyciu trzech punktów pomógł fartowny samobój.

Barcola szaleje w Ligue 1

PSG zaczęło sezon bardzo dobrze, a błyszczą w nim Bradley Barcola nazywany nowym Mbappe oraz oraz tegoroczny transfer – Joao Neves sprowadzony z Benfiki. Portugalczyk zadziwia kolejnym asystami i harówką w środku pola. Trzecim w świetnej formie, który w każdym meczu ma udział przy bramce jest Ousmane Dembele. On jednak z Arsenalem nie zagra przez zawieszenie dyscyplinarne. Nie jest to kara od UEFA, tylko od Luisa Enrique za zbyt egoistyczną grę w ostatnim ligowym meczu i jeszcze pyskowanie, gdy trener zwrócił mu na to uwagę. No to sobie Francuz odpocznie.

Most assists in Europe's top five leagues: 5 — Alex Baena

5 — Lamine Yamal

5 — Bukayo Saka

5 — João Neves pic.twitter.com/rDP0dyNdys — StatMuse FC (@statmusefc) September 30, 2024

Bradley Barcola wrócił na dobre tory, bo notował słabszy okres, w którym nie mógł się wpisać na listę strzelców, a przecież dopiero co zaliczył cztery mecze z rzędu z golem – licząc także ten z Włochami w Lidze Narodów. Patrząc na dryblingi i przebojowe akcje młodego zawodnika, coraz mniej kibiców tęskniło za Kylianem Mbappe. Zbiegło się to akurat z momentem, w którym Kylian marnował raz za razem kolejne okazje w Realu Madryt, a Barcola regularnie do siatki trafiał. PSG ma na koncie 16 punktów w lidze i przewodzi razem z AS Monaco. Oto wyniki paryżan:

4:1 z Le Havre

6:0 z Montpellier

3:1 z Lille

3:1 z Brest

1:0 z Gironą

1:1 z Reims

3:1 z Rennes

Arsenal też bez porażki

Czego nie powinien robić Arsenal? Odkopywać piłki. Dwa razy za taką samą sytuację piłkarz „Kanonierów” wyleciał z boiska w Premier League i dwa razy miało to wpływ na wynik. Przeciwko Brighton był to Declan Rice, a przeciwko Manchesterowi City Leandro Trossard. Druga decyzja była szokująca zważywszy na jej skrupulatność i całkowite ustawienie drugiej połowy. Michael Oliver mógł wyrzucić wtedy Trossarda za niebezpieczny faul z impetem w Bernardo Silvę, ale ukarał go dopiero, gdy ten odkopnął piłkę. Cóż, chyba nie chcemy, żeby takie pierdoły realnie wpływały na wyniki meczów…

Trossard sees RED 🟥 Deserved red card? 🤔 pic.twitter.com/0vQlLjbhM7 — LiveScore (@livescore) September 22, 2024

W Arsenalu dwukrotnie wpłynęły. Michael Olivier generalnie słabo sędziował hit Premier League – na przykład w akcji bramkowej zawołał do siebie Kyle’a Walkera, by coś mu zakomunikować, a potem… nie pozwolił mu wrócić na pozycję i się ustawić. Poszło szybkie wznowienie i „Kanonierzy” strzelili z tego gola stroną Anglika właśnie. Niedawno wyszarpali w końcówce trzy punkty, pokonując Leicester 4:2. Dopiero w 94. minucie padła jednak bramka dla Arsenalu na 3:2. Samobója strzelił Wilfried Ndidi, a wynik ustalił już w 98. minucie Kai Havertz po kontrze.

Oto wyniki Arsenalu w tym sezonie:

2:0 z Wolves

2:0 z Aston Villą

1:1 z Brighton

1:0 z Tottenhamem

0:0 z Atalantą

2:2 z Manchesterem City

5:1 z Boltonem

4:2 z Leicester City

Arsenal jest już poważnym graczem w Premier League, bo dwa razy z rzędu walczył o mistrzostwo, potrafił wyłożyć 100 milionów na Declana Rice’a, który rządzi w środku pola, ale od lat w Champions League brakuje jakiegoś nawet jednego imponującego wyniku. Wyróżnia się słynny finał z sezonu 2005/06 w erze Thierry’ego Henry’ego oraz jeszcze jeden półfinał w tamtych czasach. Potem Arsenal był raczej gościem Ligi Europy. W Lidze Mistrzów przeciwko PSG grał tylko raz – w sezonie 2016/17 w fazie grupowej – wówczas padły dwa remisy 1:1 oraz 2:2, a gole strzelili m.in Cavani, Verratti czy Giroud.

Absencje

Nie zagra na pewno zawieszony przez Luisa Enrique Ousmane Dembele. Lucas Hernandez (kolano), Presnel Kimpembe (ścięgno Achillesa) i Goncalo Ramos (kostka) są poza grą z powodu długotrwałych kontuzji. Gianluigi Donnarumma opuścił wszystkie trzy ostatnie mecze PSG we wszystkich rozgrywkach – będzie więc bronił Matwiej Safonow. Marco Asensio również nie wziął udziału w meczu z Rennes z powodu kontuzji uda. Letni nabytek Desire Doue cierpi na problemy z kostką i pozostaje pytanie, czy pomocnik wart 50 milionów euro (42 miliony funtów) wyzdrowieje na czas.

🚨 BREAKING : Gigio Donnarumma est FORFAIT pour le match contre Girona ❌🇮🇹 Le joueur ressent une gêne à la cuisse droite et restera en soins toute la semaine, indique le PSG 🤔 Alors, plutôt Tenas ou Safonov en LDC ?! pic.twitter.com/f9iAvFq2fQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 15, 2024

Jeśli chodzi o Arsenal, to największą i najbardziej bolesną stratą jest brak kapitana zespołu, mózgu i kreatora gry Martina Odegaarda, który doznał groźnej kontuzji kostki w Lidze Narodów. Mikel Merino nie zadebiutował jeszcze w barwach Arsenalu po złamaniu barku na pierwszym treningu, gdy pechowo upadł na niego Gabriel Magalhaes. Jego powrót jest prawdopodobny w przyszłym miesiącu. Zabraknie jeszcze Ołeksandra Zinczenki, Takehiro Tomiyasu oraz Kierana Tierneya (co za niespodzianka), ale nie są to jacyś niezbędni piłkarze. Dla Artety ważne, że wrócił Jurrien Timber.

