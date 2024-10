Victor Boniface cudem uniknął śmierci

Victor Boniface z pewnością nie będzie dobrze wspominać ostatnich kilku dni – z wyjątkiem zwycięstwa swojego klubu w Bundeslidze. Po incydencie z piłkarzami Nigerii na lotnisku w Libii, gdzie podczas przerwy reprezentacyjnej nigeryjscy piłkarze byli „uwięzieni” przez 17 godzin, tym razem napastnik cudem uniknął śmierci, po tym jak brał udział w poważnym wypadku samochodowym.

Jeśli mowa o piłce klubowej, Victor Boniface nie mógł lepiej wymarzyć sobie początku sezonu 2024/2025 w barwach Bayeru 04 Leverkusen. 23-latek radzi sobie wręcz doskonale, a jego bramki niejednokrotnie ratowały już „Aptekarzy” w ważnych meczach. Choć nieraz wydawało się, że B04 może stracić punkty, to wysokości zadania zawsze stawał Nigeryjczyk, który strzela gole jak na zawołanie.

Admin every time @boniface_jrn scores. 😍🇳🇬🦅 pic.twitter.com/BJJo6QSrRk

Przekonać się o tym mogliśmy przede wszystkim w ostatnich spotkaniach klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii – w pojedynku z AC Milanem w Lidze Mistrzów, snajper strzelił gola na wagę zwycięstwa w 51. minucie. Podobnie zaś było w ostatnim boju niemieckiej Bundesligi, gdzie Boniface uratował kolegów w bardzo ważnym i równie trudnym starciu z Eintrachtem Frankfurt, notując zwycięskie trafienie na około 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Ogólnie jego dotychczasowy bilans w kampanii 24/25 prezentuje się następująco:

− W przypadku Boniego widzimy i czujemy, że każdy tydzień jest dla niego ważny, aby rozwijać swoją grę i poprawiać formę. Jest dla nas bardzo, bardzo ważny, ma duży wpływ na nasze mecze. Jest dobrym facetem, bardzo dobrze zintegrowanym z szatnią i wnosi wiele wibracji i radości, to dobrze. Musimy pomóc mu dobrze grać na boisku – zachwycał się niedawno nad Victorem trener Xabi Alonso.

To miał być wyjątkowy wieczór dla Victora po zwycięstwie nad Eintrachtem Frankfurt… Niemniej jednak, co potwierdzili dziennikarze niemieckiego „Bilda”, samochód z Nigeryjczykiem na pokładzie zderzył się z ciężarówką na autostradzie A3 między Bad Camberg i Idstein. Boniface zmierzał na lotnisko, gdzie miał odebrać przyjaciół.

Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for life🥹🧎🏼‍♂️ 🙏 pic.twitter.com/fIJQYUE6Ej

— Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) October 20, 2024