Kibice Bayernu bojkotują mecz Ligi Mistrzów

Bayern Monachium w najbliższym czasie rozegra dwa z rzędu domowe mecze Ligi Mistrzów. Po ostatnich porażkach z Aston Villą i Barceloną podopieczni Vincenta Kompany’ego podczas meczów z Benfiką i PSG z pewnością będą mogli liczyć na wielkie wsparcie swoich sympatyków na Allianz Arenie. Niemniej jednak w meczu wyjazdowym przeciwko Szachtarowi w grudniu frekwencja fanów Bayernu będzie raczej niewielka.

Przygody Bayernu w nowym formacie Ligi Mistrzów

Bayern Monachium w świetnym stylu rozpoczął przygodę w nowym formacie Ligi Mistrzów – Thomas Mueller i spółka przywitali się z Champions League wysokim zwycięstwem 9:2 z Dinamem Zagrzeb, czym pobili kilka rekordów tych rozgrywek. Jednak w kolejnych dwóch meczach podopieczni Vincenta Kompany’ego nie byli w stanie zdobyć nawet jednego punktu, ponosząc porażki z Aston Villą oraz FC Barceloną, która rozmontowała i ukarała skrzętnie „Bawarczyków” za ich błędy oraz wysoko ustawioną linię obrony.

Dlatego też klub ze stolicy Bawarii musi wrócić na zwycięski szlak, jeśli marzy o bezpośrednim awansie do fazy pucharowej. Okazja ku temu nadarzy się już niebawem, kiedy to monachijczycy zmierzą się na własnym podwórku z portugalską Benfiką. Z kim jeszcze zagrają gracze „Gwiazdy Południa” w Lidze Mistrzów? Terminarz „Die Roten” prezentuje się następująco:

4. kolejka (06.11, 21:00) Bayern vs. Benfica

(06.11, 21:00) Bayern vs. Benfica 5. kolejka (26.11, 21:00) Bayern vs. Paris Saint-Germain

(26.11, 21:00) Bayern vs. Paris Saint-Germain 6. kolejka (10.12, 21:00) Szachtar Donieck vs. Bayern

(10.12, 21:00) Szachtar Donieck vs. Bayern 7. kolejka (22.01, 21:00) Feyenoord vs. Bayern

(22.01, 21:00) Feyenoord vs. Bayern 8. kolejka (29.01, 21:00) Bayern vs. Slovan Bratysława

− To dla nas finał! Musimy wrócić na zwycięską drogę w rozgrywkach Champions League. Znam ten klub z czasów, gdy występowałem w Sportingu i nadal oglądam wiele ich meczów. Będzie to trudne, ponieważ niedawno zmienili trenera i od tego czasu znacznie się poprawili w każdym możliwym aspekcie – powiedział przed nadchodzącym meczem z Benfiką nowy nabytek Bayernu Joao Palhinha.

Fani Bayernu bojkotują mecz Ligi Mistrzów

Podczas gdy w meczach czwartej i piątej kolejki Ligi Mistrzów bawarski klub będzie mógł liczyć na wsparcie swoich fanów na Allianz Arenie, to niewykluczone, że w wyjazdowym starciu szóstej kolejki Champions League, liczba kibiców Bayernu może być znikoma – mowa o starciu „Bawarczyków” z Szachtarem Donieck.

Warto przypomnieć, że ukraińska drużyna z racji wojny na Ukrainie rozgrywa w tym sezonie swoje mecze Ligi Mistrzów na Veltins Arenie w Gelsenkirchen. Mogło się wręcz wydawać, że dla niemieckich sympatyków „Gwiazdy Południa” to wręcz wymarzony kierunek, ale niekoniecznie. Jak informują niemieckie media, w ostatnim boju ligowym przeciwko Unionowi Berlin (monachijczycy wygrali pewnie i zasłużenie 3:0), fani FCB nawoływali do bojkotu tego spotkania. Co było powodem takiego zachowania ultrasów?

Wszystko przez bardzo wysokie ceny biletów, które zaczynają się od 52 euro. Dla porównania – jak zauważyli dziennikarze „TZ” – fani szwajcarskiego Young Boys, który swój mecz w Champions League przeciwko Ukraińcom zagrają w środę 6 listopada, mogą nabywać wejściówki już od 31 euro, czyli o 21 euro taniej niż „Bawarczycy”! Kwestią otwartą pozostaje to, ile sympatyków „Die Roten” pojawi się na Veltins Arenie, ale tych najbardziej zagorzałych z Suedkurve Muenchen może w ogóle zabraknąć. Warto nadmienić, iż kilka grup kibicowskich zapowiedziało już bojkot i brak obecności na trybunach.