Jose Mourinho znowu narozrabiał. Tym razem został zawieszony

Jose Mourinho znany jest ze swojego wybuchowego temperamentu. Portugalczyk po raz kolejny dał upust swoim emocjom i po ostatnim zwycięstwie Fenerbahce nad Trabzonsporem 3:2 skrytykował pracę sędziów. Portugalczyk został ukarany za swoje słowa grzywną oraz meczem zawieszenia.

Ostatni mecz Fenerbahce z Trabzonsoporem już przed startem emanował sporym ładunkiem emocjonalnym. W minionych rozgrywkach doszło między dwoma drużynami do zadymy po końcowym gwizdku. Kibole Trabzonu postanowili… wbiec na murawę i pobić zawodników Fenerbahce. Michy Batshuayi jednemu z nich zasadził… kopa z półobrotu. Stosunki między klubami są bardzo napięte i wiedział o tym doskonale Mourinho, który tego lata zastąpił na ławce trenerskiej „Fener” Ismaila Kartala.

Portugalczyk powędrował do Turcji z myślą, aby w końcu zdobyć upragnione zwycięstwo w lidze, na które fani klubu czekają już 10 lat. Aktualnie Fenerbahce traci do „Galaty” pięć punktów. Dodatkowo „The Special One” musi mierzyć się z krytyką. Wszyscy zarzucają mu, że tak naprawdę drużyna za jego kadencji cofnęła się w rozwoju. Jose Mourinho po golu Amrabata zrobił wślizg na murawie i cieszył się jak dziecko. Nie zapomniał jednak o kontrowersjach. Po meczu spiął się nawet z… byłym graczem Ekstraklasy. Potem wyśmiał pracę VAR-u.

José Mourinho: "Not many people outside of Turkey watch Turkish league matches. I will post it on my Instagram and millions of people will see it."

And then he posted this👇 pic.twitter.com/Z26hyUtFVi

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) November 3, 2024