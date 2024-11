PSV Eindhoven – Szachtar 27.11 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz PSV Eindhoven – Szachtar. Przeskakujemy z rozgrywek na rozgrywki, a to oznacza jedno: bardzo dużo dzieje się w piłce nożnej! Środek tygodnia tym razem związany jest z elitarną Ligą Mistrzów, gdzie na placu boju mamy najlepsze zespoły w Europie. I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie.

Piąta kolejka, więc wiele zespołów musi się wziąć w garść, aby powalczyć o fazę pucharową. W środę o godzinie 21:00 na Philips Stadion PSV Eindhoven zmierzy się z Szachtarem, więc szykuje nam się dobre widowisko. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Sprawdź najlepszych bukmacherów w rankingu

PSV Eindhoven – Szachtar – typy bukmacherskie

PSV Eindhoven mimo, że zajmuje dopiero 24. miejsce w fazie ligowej Champions League to wcale bym tego nie uznawał za bardzo słabą postawę. Na inaugurację mieli ciężkie zadanie, bo mierzyli się w Turynie z Juventusem, gdzie przegrali 1:3 i tutaj faktycznie mogli się zaprezentować znacznie lepiej. Potem podejmowali Sporting Lizbona, szybko objęli prowadzenie, ale w końcówce opadli z sił i zakończyło się remisem 1:1, więc jest lekki niedosyt. W trzeciej kolejce grali w Paryżu z PSG bardzo trudne spotkanie i udało się zremisować. Ten mecz dobrze na nich podziałał, bo ostatnio rozbili w Holandii Gironię 4:0 i widać znaczny progres w ich grze. Patrząc na krajowe podwórko to nie mają sobie równych, bo prowadzą w Eredivisie z przewagą aż pięciu punktów nad drugim Utrechtem. Dwanaście zwycięstw i tylko jedna porażka robią wrażenie, a dodatkowo strzelili aż 45 bramek w 13 spotkaniach. Niedawno właśnie przegrali 2:3 w klasyku z Ajaxem Amsterdam 2:3, a potem wygrali 3:0 z Bredą i aż 5:0 z Groningen. Patrząc na europejskie puchary to klub z Holandii tylko w jednym meczu zachował czyste konto.

Szachtar jeśli chodzi najpierw o ich sytuację w kraju to chyba nie trzeba pisać nic więcej, bo jest bardzo trudna i odbija się to na klubach, piłkarzach i całej lidze. Oczywiście ligi ukraińskiej nie ma co porównywać z holenderską, bo dzieli je przepaść, ale goście zajmują „dopiero” trzecią pozycję ze stratą sześciu oczek do Dynama Kijów. Zespół z Donieck potknął się już cztery razy i to są właśnie tego efekty, a defensywa również nie wygląda najlepiej, bo tracą średnio 1,00 bramkę na mecz. W Lidze Mistrzów przegrali z Arsenalem i Atalantą Bergamo, ale tutaj było to raczej do przewidzenia, podzielili się punktami z Bolonią, a ostatnio pokonali Young Boys 2:1.

PSV jest faworytem, ale tylko w jednym meczu LM zachowali czyste konto. Szachtar się przełamał i będzie chciał pójść za ciosem. To doświadczony zespół na arenie międzynarodowej. Gram obie drużyny strzelą gola po kursie 1.80 w STS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie PSV Eindhoven – Szachtar

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek PSV Eindhoven – Szachtar! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca pierwszej bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS ma zawodnik PSV – Ricardo Pepi po kursie 5.00, ponieważ de Jong jest kontuzjowany i prawdopodobnie nie zagra.

PSV Eindhoven jest faworytem w tym meczu, jednak Szachtar się przełamał i ma na swoim koncie premierowe zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Z pewnością goście będą chcieli postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie PSV Eindhoven – Szachtar

PSV wygrał cztery razy, jeden przegrywając (2:3 z Ajaksem) w pięciu ostatnich meczach

Strzelili w nich aż 20 bramek, tracąc tylko pięć

W tym czasie Szachtar odniósł komplet zwycięstw, zdobywając 14 goli

W dwóch przypadkach zespół z Doniecka zachował czyste konto

Przewidywane składy PSV Eindhoven – Szachtar

PSV Eindhoven : Benitez; Junior, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang

: Benitez; Junior, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang Szachtar: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Henrique; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Newerton; Sikan

Fot. PressFocus