Śląsk Wrocław w pół roku od wicemistrzostwa kraju znajduje się w katastrofalnej sytuacji sportowej. Nie chodzi już nawet o wczesne odpadnięcie latem z europejskich pucharów. Grający na Tarczyński Arenie wrocławianie wygrali zaledwie jeden z 18 ligowych meczów co naturalnie plasuje ich na ostatnim, 18. miejscu w tabeli. W klubie niedawno dochodziło do sporych zmian, a zapowiada się na kolejne. Ciekawe informacje zdradził bowiem Marcin Torz.

Śląsk Wrocław: Bałaganu ciąg dalszy

Wrocławianie nie mogą liczyć na spokój w kwestii swojej najważniejszej drużyny piłkarskiej w mieście. Nie tak dawno, próbę przejęcia klubu wyraził fundusz Westminster, ale wycena klubu ze strony miasta okazała się zdecydowanie za wysoką i nierealną dla Mariana Ziburske. Teraz poza wynikami sportowymi, na jaw wychodzi masa brudów oraz ciężko o pozytywne wiadomości. Nie inaczej jest w przypadku dziennikarza Marcina Torza, który z rzekomo dobrego źródła przekazał sporo informacji na temat potencjalnych zimowych zmian.

Najważniejszą informacją zasugerowaną przez informatora jest fakt, że kapitan drużyny Peter Pokorny „jawnie sabotuje i chce wymusić transfer”. Jeszcze nie tak dawno Słowak, który ma w CV Real Sociedad, był filarem wicemistrzowskiej drużyny, jednym z najlepszych pomocników ligi. Dziś to już przeszłość i według informacji wrocławskiego dziennikarza piłkarz linii pomocy chce wymusić zimą odejście z klubu. Poza nim, z klubu ma odejść jeszcze kilku zawodników w drużynie.

Oprócz tego wyjawiono, że dojdzie do zmian „u góry”, a odejść ma prezes klubu Patryk Załęczny, jeden z dyrektorów Aleksander Łoś i wielu współpracowników tego drugiego. Michał Hetel także nie utrzyma swojego stanowiska, co sam wyjawił po meczu z Radomiakiem. Mówi się, że klub przejąć ma doskonale znany kibicom piłki bałtyckiej Valdas Dambrauskas, zwolniony niedawno z Omonii Nikozja po porażce w Lidze Konferencji z Legią Warszawa (0:3).

Sporo przekazano także w kwestii wynagrodzeń. Informator dziennikarza mówi, że największą pensję w zespole ma Jehor Matsenko, a w czołówce jest też grający bardzo niewiele Filip Rejczyk. Ma on od przybycia z wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z Legią mniej niż 200 minut na koncie w klubie. Niedawno mówiło się, że jego zarobki to około 50 tysięcy złotych miesięcznie.

Śląsk Wrocław – nic się tam nie zgadza

Od maja w klubie wydarzyło się naprawdę sporo. Wrocławianie po sensacyjnej kampanii byli o krok od mistrzostwa kraju. Śląsk Wrocław przegrał je, mimo takiej samej liczby punktów co finalny mistrz kraju – Jagiellonia Białystok Adriana Siemieńca. Sporo winy zrzucono na fatalne pudło Patryka Klimali w meczu z Ruchem Chorzów, które dałoby trzy punkty. Sam napastnik także okazał się fatalnym ruchem.

W letnim okienku transferowym mocno zaniedbano temat wzmocnień kadry za którą odpowiadał (jeszcze) czeski dyrektor sportowy David Balda oraz były już trener klubu Jacek Magiera. Jeden z transferów, rzekomo długo obserwowany Mateusz Bartolewski – zagral w lidze 143 minuty w rundzie. Wzmocnienia w pigułce.

Rozwiązano umowę z ważnym zawodnikiem jakim był dla wrocławian Patrick Olsen – i przeniósł się do ligi rumuńskiej. Zakontraktowano z rezerw Young Boys Juniora Eyambę, który dla wielu kibiców widzących jego grę był zwyczajnie mówiąc pozorantem – piłkarz nie dotrwał w klubie nawet do zimowego okienka. Klub musiał się ratować Jakubem Świerczokiem, który był kilka miesięcy bez gry, a także rynkową okazją w postaci Sylvestra Jaspera. Śląsk Wrocław mimo miejskiego dofinansowania miał bardzo skromny budżet na wzmocnienia.

Po zwolnieniu Magiery, klub przejął duet trenerów – Michał Hetel i Marcin Dymkowski. Wraz z trenerem drużynę (zgodnie z obietnicą) opuścił Balda Pomimo zremisowania w bardzo dobrym stylu z dawnym rywalem z walki o mistrza (Jagiellonią), był to jeden z niewielu pozytywów rundy dla wrocławian. Duet trenerski wkrótce pokłócił się, sam Dymkowski po jednym z meczów przyznał wielokrotnie, że podejmowane decyzje to „decyzja sztabu” czym dolał oliwy do ognia, że nie ma praktycznie nic do powiedzenia co do wyborów boiskowych drużyny.

Na mecz z Lechią, Dymkowski zdecydował się nie jechać – wyśmiewano to nawet przez pryzmat licencji trenerskiej, że „pierwszy raz w historii słup odmówił pojechania na mecz”. Hetel nie ma bowiem odpowiedniej licencji trenerskiej na prowadzenie drużyny Ekstraklasy.

Śląsk Wrocław zajmuje ostatnie, 18. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wygrał zaledwie jeden z 18 ligowych meczów. Wiosną, klub rozpocznie odrabianie strat do ostatniego bezpiecznego miejsca mając deficyt ośmiu punktów do piętnastej Puszczy Niepołomice. Do końca sezonu pozostało 16 kolejek. Pierwszy mecz w 2025 wrocławianie rozegrają 3 lutego z Piastem Gliwice u siebie.

