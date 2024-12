Ivan Jurić z nową posadą. Poprowadzi klub reprezentanta Polski

Ivan Jurić skompromitował się w AS Romie i został zwolniony po 12 meczach. Wcześniej jednak wykonywał świetną pracę w Torino FC. Teraz niespodziewanie obejmie stanowisko pierwszego trenera Southampton. Jak podali Gianluca di Marzio oraz Fabrizio Romano, zatrudnienie 49-letniego Chorwata ma być jedynie kwestią czasu. Informację potwierdził także David Ornstein, a więc najlepsze newsowe źródło na Wyspach.

Jurić w Romie się nie popisał

Ostatnia przygoda Ivana Juricia w Serie nie należała to zbyt udanych, choć to i tak dość lekkie określenie. AS Romę poprowadził w dokładnie 12 spotkaniach, osiągając średnią 1,25 punktu na spotkanie. W ciągu tylko niecałych dwóch miesięcy atmosfera wokół tego trenera była niezwykle napięta. Wielokrotne pomijanie w składzie Hummelsa, czy też niepowołanie Dybali do składu na mecz bez jasnych przeciwskazań. Podczas przerwy jednego z meczów miało dojść do bardzo ostrej kłótni pomiędzy Ivan Juriciem oraz Gianlucą Mancinim.

Chorwat przegrał 1:5 z Fiorentiną czy też w fazie ligowej Ligi Europy z Elfsborgiem (0:1). Kibice domagali się wręcz reakcji ze strony zarządu, ponieważ obserwowali totalny chaos w grze i wynikach Romy. Początkiem listopada oficjalnie Jurić pożegnał się z klubem Serie A. Pogrążyła go porażka u siebie z Hellasem.

W swojej trenerskiej karierze Ivan Jurić prowadził głównie kluby na włoskim poletku, takie jak: Genoa, Hellas Verona, czy Torino, w którym spędził trzy lata. Nieudana kampania za sterami AS Romy na pewno nie poprawiła jego CV, lecz Southampton i tak jest chętne pozyskać 49-letniego Chorwata. Jurić miał już definitywnie rozwiązać umowę z włoskim klubem, co pozwala na swobodną negocjację i dopięcie umowy z angielskim klubem.

Jaki jest jego styl gry? W sezonie 2023/24 jego zespół uwielbiał wynik 0:0. Aż dziewięć razy takim rezultatem zremisował. Dwa z nich były z Juventusem czy Bologną. Ivan Jurić Torino poprowadził w 122 meczach. Nie przedłużono z nim umowy, bo uważano, że nie wykorzystuje potencjału. Zajął kolejno w Serie A następujące lokaty: 10. miejsce, 10. miejsce oraz 9. miejsce.

Czy Southampton zdoła się utrzymać?

Porażką 0:5 w starciu z Tottenhamem zakończyła się przygoda Russella Martina. Klub zdawał sobie sprawę, że jeśli „Święci” chcą realnie myśleć o pozostaniu w Premier League, to muszą reagować. Aktualnie jedynie pięć zdobytych punktów po 16 kolejkach to wynik wręcz katastrofalny. Do bezpiecznego 17. miejsca tracą w tym momencie dziewięć oczek. Wygrali tylko raz, ale przegrywali z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie – Wolves, Leicester, a z Ipswich na własnym stadionie tylko zremisowali.

Najmniej strzelonych goli w lidze, a najwięcej straconych, brak ładu i składu w grze. Wyzwań przed Juriciem jest co niemiara, lecz pojawia się pytanie, czy będzie on w stanie nad tym wszystkim zapanować? Do Romy przychodził w sytuacji mocno przeciętnej i wypadł fatalnie. Teraz pojawi się w sytuacji wręcz katastrofalnej, bez wątpienia władze „Świętych” mocno ryzykują. Juriciowi także zależy na odbudowaniu swojej pozycji.

Będzie to trzeci z rzędu klub, gdzie Jurić będzie pracował razem z polskim piłkarzem. Najpierw prowadził Karola Linetty’ego w Torino, później Zalewskiego w Romie, a teraz przyjdzie mu współpracować z Janem Bednarkiem. Uzgodnił umowę do lata 2026 r. z opcją przedłużenia o dwa lata.

fot. PressFocus