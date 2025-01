Stuttgart nagrodzi wschodzącą gwiazdę Niemiec nowym kontraktem

VfB Stuttgart może pochwalić się obecnością kilku bardzo utalentowanych zawodników. Prym wśród nich wiodą przede wszystkim: Enzo Millot, Jamie Leweling oraz Angelo Stiller. Jeden z nich ma niebawem związać z drużyną „Szwabów” długoterminowym kontraktem. Jest on łakomym kąskiem dla gigantów, a portal „Transfermarkt” wycenia go na ponad 30 mln euro, dlatego byłby to duży sukces Stuttgartu.

Stuttgart chce nagrodzić Stillera nową umową

Zeszłego lata VfB Stuttgart stracił trzech kluczowych zawodników – Hirokiego Ito, Waldemara Antona oraz Serhou Guirassy’ego. W letnim okresie transferowym pojawiło się również wiele pogłosek o sprzedaży utalentowanego Angelo Stillera, ale młody Niemiec pozostał w klubie i z perspektywy czasu decyzja ta okazała się dla niego strzałem w dziesiątkę. 23-latek nie tylko pozostał jednym z filarów, ale przede wszystkim rozwinął się do roli lidera zespołu.

Od pewnego czasu niemieckie media donoszą, że aby związać wschodzącą gwiazdę niemieckiej kadry narodowej z VfB na dłużej, planowane jest przedłużenie kontraktu oraz znacząca podwyżka wynagrodzenia adekwatna do jego świetnych występów na krajowym i europejskim podwórku. Obecnie Stuttgart płaci pomocnikowi około dwóch milionów euro rocznie, ale po przedłużeniu kontraktu stanie się on jednym z najlepiej, o ile nie najlepiej opłacanym piłkarzem.

Nowa umowa nie powinna stanowić żadnego problemu dla wszystkich stron. Dyrektor sportowy Fabian Wohlgemuth potwierdził na łamach niemieckiej telewizji „Sky”, że prowadzone są już rozmowy ze Stillerem w sprawie go zawodnika na dłużej

− Od jakiegoś czasu prowadzimy dobre rozmowy z Angelo i jego środowiskiem. Podamy to do wiadomości publicznej, gdy sprawy będą bardziej konkretne. Ale chciałbym zaznaczyć, że może to jeszcze trochę potrwać. Jest jednym z naszych najważniejszych zawodników. Oczywiście naszym celem jest przedłużenie z nim kontraktu, tego chcemy jako nasz klub – powiedział dyrektor sportowy VfB Stuttgart Fabian Wohlgemuth.

Najwięcej występów dla VfB Stuttgart

Angelo Stiller to wysoko ceniony defensywny pomocnik. Niektórzy w Niemczech nazywają go „das metronom”. Dlaczego? Bo nie wyróżnia się on liczbą przechwytów, wślizgów czy odbiorów, ale pełni bardzo ważną rolę w inteligentnym ustawianiu się i przede wszystkim regulowaniu tempa akcji VfB Stuttgart i szukania przestrzeni do podania z głębi.

Jak mało kto zasłużył na nowy kontrakt dzięki konsekwentnie dobrym występom w ciągu ostatniego półtora roku, które przyciągnęły uwagę wielu topowych klubów w przeszłości – w końcu jego usługami interesowały się chociażby Barcelona czy AC Milan. W bieżącym sezonie wraz z bramkarzem Alexem Nuebelem był regularnie występującym graczem dla VfB Stuttgart – każdy z nich rozegrał 2070 minut.

Młody pomocnik znalazł się w wyjściowej jedenastce zespołu prowadzonego przez Sebastiana Hoenessa w 23 z 25 spotkań bieżącej kampanii. Portal „Transfermarkt” wycenia go aż na 32 miliony euro. Rozegrał nawet trzy mecze w reprezentacji Niemiec, gdzie szansę jesienią dał mu Julian Nagelsmann

− Zdaje sobie sprawę, że Angelo ma tutaj centralną pozycję w klubie. Dlatego mam nadzieję, że będzie chciał stawiać kolejne kroki jako zawodnik VfB Stuttgart – powiedział niedawno Sebastian Hoeness, który również liczy na dłuższą współpracę ze Stillerem.

Fot. PressFocus